Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını geçiriyor! Antioksidanlar bakımından çok zengin, migrene iyi geliyor...
Hepsi baş ağrısına şifa, folik asit, D vitamini, B2 vitamini, anti-enflamatuvar antioksidanları bakımından, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin. Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştırıyor, migrenleri kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren E vitaminini de önemli ölçüde içeriyor. E vitamini, B vitaminleri, demir, koenzim Q10 ve lif içeriyor, beynin trigeminal sinirini uyuşturuyor ve gerginliği alıyor. İşte Ramazan ayında oruç tutarken şikayetlerin başından gelen baş ağrısına iyi gelen besinler...
Baş ağrısı yavaş yavaş veya birdenbire ansızın gelerek birkaç saat veya birkaç gün boyunca devam edebilir. Bu nedenle günlük işleri yapmak bile zorlaşır. İşte tam da bu zamanlarda doğal çarelere başvurarak dayanılmaz ağrılardan kurtulmak isteyebilirsiniz. "Baş ağrısına iyi gelen besinler nelerdir?" diye soranlar için Dr. Sıla Gürel, listeyi paylaştı. İşte baş ağrısını kesmek için tüketilmesi faydalı olan besinler...
Yapraklı yeşillikler
Yapraklı yeşillikler, baş ağrısını hafifletmeye katkıda bulunan çeşitli elementler içerir. Örneğin, araştırmalar magnezyum almanın migren ağrısını azaltabileceğini göstermiştir çünkü migren hastalarının çoğu düşük magnezyum seviyelerine sahiptir.
Folik asit ve B6 migren semptomlarını azaltmaktadır. Ulusal Baş Ağrısı Vakfı, B2 vitamininin migren sıklığını azaltabileceğini gösteren bir çalışma yayımladı. Tüm bu elementleri ve çeşitli diğer anti-enflamatuvar antioksidanları içeren yeşil yapraklı sebzeleri (ıspanak, kara lahana, brokoli) tüketmelisiniz.
Fındık
Fındık, kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Ayrıca araştırmalar, auralı migrenleri ve hormonal dalgalanmalar tarafından tetiklenen migrenleri kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren E vitaminini de önemli ölçüde içerdiğini gösterdi.
Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında rahatlama sağlanabilir.
Yağlı balıklar
Yağlı balıklar, anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Migren ataklarını yönetmeye yardımcı olduğu gösterilen riboflavin (B2) dahil olmak üzere B vitaminleri içerirler. Araştırma, ayrıca somonun koenzim Q10 ile D vitamini içerdiğini ve bunların migrenin rahatlamasını sağladığını ortaya koydu.
Meyveler
Bazı meyveler, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Bazı araştırmalar potasyumun daha sağlıklı sinir işleyişine katkıda bulunarak migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Muz, baş ağrısını azaltmaya katkıda bulunan potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve kompleks karbonhidratlar sağlar. Baş ağrısı dehidrasyondan kaynaklanıyorsa yüksek su içeriğine sahip meyveler baş ağrısı ağrısıyla savaşabilir.
Tohumlar
Bu tohumlar (haşhaş tohumları, susam taneleri, kabak çekirdeği, ayçiçeği tohumları, chia çekirdekleri) iltihapla savaşan omega-3 yağ asitlerini içerir. Ayrıca kan damarı spazmlarını önlemeye yardımcı olabilecek önemli miktarda magnezyum içerirler.
Tam tahıllar
Tam tahıllar (kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf, tam tahıllı ekmek vs.) karmaşık karbonhidratlar içerir ve beyindeki glikojen depolarını artırmaya çalışırlar. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) baş ağrılarını tetikleyebileceğinden baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olurlar. Yapılan bir çalışma, kadınlarda demir eksikliği anemisi ile migren arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Tam tahıllar; E vitamini, B vitaminleri, demir, koenzim Q10, magnezyum ve lif içerirler.
Sebzeler
Baklagiller (mercimek, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, nohut), kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olan protein ve lif ile kan damarı daralmalarını hafifletmek için magnezyum ve potasyum içerir. Baklagiller ayrıca bir araştırmaya göre migrenin sürdüğü gün sayısını azaltabilen koenzim Q10'u da sağlar. Tüm bu besinler baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.
Acı biber
Acı biber, beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca küme, gerginlik ve diğer baş ağrılarını hafifletebilirler. Acı biber yemek, tıkanmış sinüslerin açılmasına yardımcı olarak baş ağrısına iyi gelir. Acı biber C, A, B ve E vitaminlerini içerir.
Yeterli miktarda kafein
Her gün bir ila iki fincan kahve veya çay, özellikle kafein eksikliğinden kaynaklanan bir baş ağrısıysa baş ağrısını hafifletebilir. Kafein, kan damarlarını daraltarak ağrıyı kesme özelliğine sahiptir. Önemli olan bir denge tutturup çok fazla kafein tüketmemektir çünkü çok fazla kafein baş ağrısını tetikleyebilir.
Zencefil
Zencefil, baş ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olan doğal bir yağ içerir. Kimyasal haberci serotonini artırır ve bu da iltihabı azaltır. Zencefil ile ilgili yapılan tıbbi bir araştırma, aurasız akut migren hastalarında baş ağrısı şiddetini önemli ölçüde azalttığını kanıtladı. (Milliyet)