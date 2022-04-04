Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını geçiriyor! Antioksidanlar bakımından çok zengin, migrene iyi geliyor...

Baş ağrısı yavaş yavaş veya birdenbire ansızın gelerek birkaç saat veya birkaç gün boyunca devam edebilir. Bu nedenle günlük işleri yapmak bile zorlaşır. İşte tam da bu zamanlarda doğal çarelere başvurarak dayanılmaz ağrılardan kurtulmak isteyebilirsiniz. "Baş ağrısına iyi gelen besinler nelerdir?" diye soranlar için Dr. Sıla Gürel, listeyi paylaştı. İşte baş ağrısını kesmek için tüketilmesi faydalı olan besinler...