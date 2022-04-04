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    SağlıkKan damarlarını gevşeterek baş ağrısını geçiriyor! Antioksidanlar bakımından çok zengin, migrene iyi geliyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını geçiriyor! Antioksidanlar bakımından çok zengin, migrene iyi geliyor...
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    Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını geçiriyor! Antioksidanlar bakımından çok zengin, migrene iyi geliyor...

    Hepsi baş ağrısına şifa, folik asit, D vitamini, B2 vitamini, anti-enflamatuvar antioksidanları bakımından, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin. Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştırıyor, migrenleri kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren E vitaminini de önemli ölçüde içeriyor. E vitamini, B vitaminleri, demir, koenzim Q10 ve lif içeriyor, beynin trigeminal sinirini uyuşturuyor ve gerginliği alıyor. İşte Ramazan ayında oruç tutarken şikayetlerin başından gelen baş ağrısına iyi gelen besinler...

    • 04 Nisan 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
    • 04 Nisan 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
    1Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını geçiriyor Antioksidanlar bakımından çok zengin, migrene iyi geliyor...

    Baş ağrısı yavaş yavaş veya birdenbire ansızın gelerek birkaç saat veya birkaç gün boyunca devam edebilir. Bu nedenle günlük işleri yapmak bile zorlaşır. İşte tam da bu zamanlarda doğal çarelere başvurarak dayanılmaz ağrılardan kurtulmak isteyebilirsiniz. "Baş ağrısına iyi gelen besinler nelerdir?" diye soranlar için Dr. Sıla Gürel, listeyi paylaştı. İşte baş ağrısını kesmek için tüketilmesi faydalı olan besinler...

    2Yapraklı yeşillikler

    Yapraklı yeşillikler

    Yapraklı yeşillikler, baş ağrısını hafifletmeye katkıda bulunan çeşitli elementler içerir. Örneğin, araştırmalar magnezyum almanın migren ağrısını azaltabileceğini göstermiştir çünkü migren hastalarının çoğu düşük magnezyum seviyelerine sahiptir.

    3Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını geçiriyor Antioksidanlar bakımından çok zengin, migrene iyi geliyor...

    Folik asit ve B6 migren semptomlarını azaltmaktadır. Ulusal Baş Ağrısı Vakfı, B2 vitamininin migren sıklığını azaltabileceğini gösteren bir çalışma yayımladı. Tüm bu elementleri ve çeşitli diğer anti-enflamatuvar antioksidanları içeren yeşil yapraklı sebzeleri (ıspanak, kara lahana, brokoli) tüketmelisiniz.

    4Fındık

    Fındık

    Fındık, kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Ayrıca araştırmalar, auralı migrenleri ve hormonal dalgalanmalar tarafından tetiklenen migrenleri kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren E vitaminini de önemli ölçüde içerdiğini gösterdi.

    5Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını geçiriyor Antioksidanlar bakımından çok zengin, migrene iyi geliyor...

    Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında rahatlama sağlanabilir.

    6Yağlı balıklar

    Yağlı balıklar

    Yağlı balıklar, anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Migren ataklarını yönetmeye yardımcı olduğu gösterilen riboflavin (B2) dahil olmak üzere B vitaminleri içerirler. Araştırma, ayrıca somonun koenzim Q10 ile D vitamini içerdiğini ve bunların migrenin rahatlamasını sağladığını ortaya koydu.

    7Meyveler

    Meyveler

    Bazı meyveler, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Bazı araştırmalar potasyumun daha sağlıklı sinir işleyişine katkıda bulunarak migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Muz, baş ağrısını azaltmaya katkıda bulunan potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve kompleks karbonhidratlar sağlar. Baş ağrısı dehidrasyondan kaynaklanıyorsa yüksek su içeriğine sahip meyveler baş ağrısı ağrısıyla savaşabilir.

    8Tohumlar

    Tohumlar

    Bu tohumlar (haşhaş tohumları, susam taneleri, kabak çekirdeği, ayçiçeği tohumları, chia çekirdekleri) iltihapla savaşan omega-3 yağ asitlerini içerir. Ayrıca kan damarı spazmlarını önlemeye yardımcı olabilecek önemli miktarda magnezyum içerirler.

    9Tam tahıllar

    Tam tahıllar

    Tam tahıllar (kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf, tam tahıllı ekmek vs.) karmaşık karbonhidratlar içerir ve beyindeki glikojen depolarını artırmaya çalışırlar. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) baş ağrılarını tetikleyebileceğinden baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olurlar. Yapılan bir çalışma, kadınlarda demir eksikliği anemisi ile migren arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Tam tahıllar; E vitamini, B vitaminleri, demir, koenzim Q10, magnezyum ve lif içerirler.

    10Sebzeler

    Sebzeler

    Baklagiller (mercimek, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, nohut), kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olan protein ve lif ile kan damarı daralmalarını hafifletmek için magnezyum ve potasyum içerir. Baklagiller ayrıca bir araştırmaya göre migrenin sürdüğü gün sayısını azaltabilen koenzim Q10'u da sağlar. Tüm bu besinler baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

    11Acı biber

    Acı biber

    Acı biber, beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca küme, gerginlik ve diğer baş ağrılarını hafifletebilirler. Acı biber yemek, tıkanmış sinüslerin açılmasına yardımcı olarak baş ağrısına iyi gelir. Acı biber C, A, B ve E vitaminlerini içerir.

    12Yeterli miktarda kafein

    Yeterli miktarda kafein

    Her gün bir ila iki fincan kahve veya çay, özellikle kafein eksikliğinden kaynaklanan bir baş ağrısıysa baş ağrısını hafifletebilir. Kafein, kan damarlarını daraltarak ağrıyı kesme özelliğine sahiptir. Önemli olan bir denge tutturup çok fazla kafein tüketmemektir çünkü çok fazla kafein baş ağrısını tetikleyebilir.

    13Zencefil

    Zencefil

    Zencefil, baş ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olan doğal bir yağ içerir. Kimyasal haberci serotonini artırır ve bu da iltihabı azaltır. Zencefil ile ilgili yapılan tıbbi bir araştırma, aurasız akut migren hastalarında baş ağrısı şiddetini önemli ölçüde azalttığını kanıtladı. (Milliyet)

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