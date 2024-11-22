İzmir'de akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı: 35 yıllık komşu duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti

EVDE NE VAR YOKSA HEPSİNİ ALMIŞ

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, iki tane koltuk takımı, iki tane televizyonumuz gitti. Bizim 35 senelik komşumuz. Biz hiç beklemiyorduk böyle şeyler ondan. Biz onun elinde büyüdük, yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Sadece biz değil, bütün mahalle şok içerisinde. Hala inanamıyoruz onun yaptığından. Kendisi bana ulaştı, ben hiç cevap vermedim. Şikayetçi olduk. Parmak izleri falan hepsi alındı” diye konuştu.



İzmir polisi, şimdi her yerde şüpheli konumdaki komşu F.C.'yi arıyor.