İzmir'de akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı: 35 yıllık komşu duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan ve duyan herkesi şaşırtan hırsızlık olayında bir komşu, hemen bitişikte bulunan 35 yıllık komşunun evine duvarları kırarak girdi. Yeni evlenmeye hazırlanan gencin evindeki; buzdolabı, çamaşır makinesi, mobilyalar, halılar ve avizeye kadar çalan komşu, eşyaları da açtığı duvardan kendi evine taşıdı, kırdığı duvarı sıvayıp kayıplara karıştı.
İHA
• 22 Kasım 2024 - 14:57 • Son Güncelleme:
İHA
• 22 Kasım 2024 - 14:57 • Son Güncelleme: