İstanbul'da kurban bayramı heyecanı! Kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı

"1-2 GÜNE KALMAZ İĞNE ATSAN BURADA YERE DÜŞMEZ"

Kurbanlık almak için hayvan pazarına gelen Muhittin Akıncı, “Ortam normal şu an sakin ama fiyatlar yüksek. Yani alıcı bakımından da satıcı bakımından da fiyatlar yüksek. Biz ortak kesiyoruz, 2 kişi. Baktık 150, 150, 180’e kadar çıkıyor. Daha almadım bakıyorum. Çadırların hepsini gezeceğiz, başka yerlere de gideriz. Fiyat nerede uygunsa oradan kısmet olursa alacağız.ö dedi. Pazarlığı tamamlayıp kurbanlık hayvanını satın alan Yakup İfaret ise, “Hayvan görüldüğü gibi gayet güzel bir hayvan. Zaten bu arkadaş benim senelerden beri aldığım bir arkadaş. Sultangazi Belediyesi de burada bütün imkanları da sağlıyor. Aldık hayvanımızı, arkadaş sağ olsun gelmeden arıyoruz, görüşüyoruz. Allah kısmet ederse Kurban Bayramı’nın ikinci günü kesimhaneye gidip orada kesilecek. Allah inşallah bizim ve tüm Müslüman aleminin kesmiş olduğu kurbanları kabul eyler. Yoğunluk şu an o kadar değil ama 1-2 güne kalmaz iğne atsan burada yere düşmez. Belki hayvan bile bulamazsınız" şeklinde konuştu.