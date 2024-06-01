İstanbul'da kurban bayramı heyecanı! Kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı
Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye'nin birçok şehrinden İstanbul'a getirilen hayvanlar kurban pazarlarında görücüye çıktı. Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Bölge Başkan Vekili Veysel Günal, “Bu sene halkımız rahat olsun, Türkiye’de yeteri kadar kurbanlık var. Küçükbaşlar şu anda gelmedi, havanın sıcaklığından dolayı. Küçükbaşlar da kurbana 1 hafta kala giriş yapacaklar. Burada kurban fiyatları 80 bin liradan başlayıp 250 bine kadar gidiyor " dedi. Kurban pazarında 'Kızılelma' adı verilen bin 650 kilogram ağırlığındaki dana ise 650 bin liradan satışa çıkarıldı.
Faruk SAVAŞ - Emir Efe BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
• 01 Haziran 2024 - 15:53 • Son Güncelleme:
Faruk SAVAŞ - Emir Efe BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
• 01 Haziran 2024 - 15:53 • Son Güncelleme: