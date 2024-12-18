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GündemÄ°stanbul'da güpegündüz yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar
HaberlerGündem Haberleri Ä°stanbul'da güpegündüz yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Ä°stanbul'da güpegündüz yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

AtaÅŸehir'de iddiaya gÃ¶re, caddede yÃ¼rÃ¼yen Åžeyda Åžahin'i takip eden iki kiÅŸi sivil polis olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyip kendilerini GÃ¼lÃ§in Ã–zkan adÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n yanÄ±na gÃ¶tÃ¼rmesini istedi. ÅžÃ¼phelilerin polis olduÄŸuna inanmayan Åžahin panikle bir maÄŸazaya sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p eÅŸi Ä°brahim Åžahin'e haber verdi. ÅžÃ¼pheliler Ä°brahim Åžahin'le tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±. Åžahin, bacaÄŸÄ±na isabet eden kurÅŸunun cep telefonuna denk gelmesiyle hafif yaralandÄ±. KaÃ§an saldÄ±rganlar ise kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.

Dilara ÅžAHÄ°N- Leyla YILDIZ/Ä°STANBUL, (DHA)
â€¢ 18 AralÄ±k 2024 - 16:55 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Dilara ÅžAHÄ°N- Leyla YILDIZ/Ä°STANBUL, (DHA)
â€¢ 18 AralÄ±k 2024 - 16:55 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1Ä°stanbulda gÃ¼pegÃ¼ndÃ¼z yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Olay, 17 AralÄ±k SalÄ± gÃ¼nÃ¼ AtaÅŸehir AÅŸÄ±k Veysel Mahallesi'nde Mustafa Kemal Caddesi'nde saat 16.25 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. 5 aylÄ±k hamile olan Åžeyda Åžahin (31) cadde Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada, arkasÄ±ndan gelen T.A.B (37) ve E.B.B. (38) isimli ÅŸÃ¼pheliler sivil polis olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyip kendilerini GÃ¼lÃ§in Ã–zkan adÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n yanÄ±na gÃ¶tÃ¼rmesini istediler.

2Ä°stanbulda gÃ¼pegÃ¼ndÃ¼z yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Åžeyda Åžahin polis olmadÄ±klarÄ±nÄ± anlayÄ±p, bahsettikleri kiÅŸiyi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek bir maÄŸazaya girip eÅŸini aradÄ±.Â Olay yerine gelen EÅŸi Ä°brahim Åžahin ve ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. ArdÄ±ndan, ÅŸÃ¼phelilerden biri yanÄ±nda bulunan silah ile Ä°brahim Åžahin'i sol bacaÄŸÄ±ndan vurarak yaraladÄ±. KurÅŸun Åžahin'in cebindeki telefona isabet etti. KardeÅŸ olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen T.A.B ve E.B.B. olay yerinden kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay Ã§ok sayÄ±da polis ve ambulans ekini sevk edildi.

3Ä°stanbulda gÃ¼pegÃ¼ndÃ¼z yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Yaralanan Ä°brahim Åžahin GÃ¶ztepe Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, ÅŸÃ¼pheliler ise AtaÅŸehir AsayiÅŸ BÃ¼ro Ekipleri tarafÄ±ndan T.A.B ve E.B.B.'nin iÅŸlettiÄŸi bir bÃ¼fede yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžeyda Åžahin ve eÅŸi Ä°brahim Åžahin o anlarÄ± anlattÄ±.

4KURÅžUN TELEFONA Ä°SABET ETTÄ°

'KURÅžUN TELEFONA Ä°SABET ETTÄ°'

BacaÄŸÄ±ndan vurulan Ä°brahim Åžahin, â€œDÃ¼n saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda eÅŸim arkasÄ±ndan takip eden bir kiÅŸi tarafÄ±ndan tacize uÄŸradÄ±. Kendini sivil polis olarak tanÄ±tÄ±yor. 'Gelmek zorundasÄ±nÄ±z' diyor. Oradan Ã§Ä±kan bir esnaf bunun bÃ¶yle olmayacaÄŸÄ±nÄ± polis ise eÄŸer kimliÄŸini gÃ¶stermesi gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. O da 'Sizlik bir sorun yok, ben polisim kimlik gÃ¶stermeyeceÄŸim' diyor. Ondan sonra orada esnaf sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sivil polis denen ÅŸahÄ±s gidiyor. Ben daha sonra olay yerine gidiyorum. KurÅŸunlandÄ±ÄŸÄ±m yerde o ÅŸahsÄ± gÃ¶rÃ¼yorum.

5Ä°stanbulda gÃ¼pegÃ¼ndÃ¼z yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Sonra koluna giriyorum, 'Madem sivil polissiniz, bana kimliÄŸini gÃ¶sterin. Benimle uÄŸraÅŸmayÄ±n, sorunuz kÃ¶tÃ¼ olur' dedim 'O insan benim eÅŸim, gebe. Yani ne olursa olsun bana bir aÃ§Ä±klama yapÄ±labilir, polis iseniz kimliÄŸinizi gÃ¶sterin. DeÄŸilseniz de sebebini sÃ¶yleyin' dedim. Orada aramÄ±zda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±, kavga ettik. Beni vuran ÅŸahÄ±s sorgusuz sualsiz silahÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Ben de silahÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce silahÄ±na sarÄ±ldÄ±m. Ã–n cebime isabet etti. Allahtan da orada telefonun varmÄ±ÅŸ da telefona isabet etti. Telefon parÃ§alarÄ±, bacaÄŸÄ±mda ve telefon darbesiyle beraber bacaktaki kaba kemik kÄ±rÄ±lÄ±yor. 5 gÃ¼n iÃ§erisinde ameliyata geÃ§eceÄŸim. TanÄ±mÄ±yoruz ÅŸahsÄ±" dedi.

6BUTÄ°ÄžE SIÄžINMAK ZORUNDAYDIM

'BUTÄ°ÄžE SIÄžINMAK ZORUNDAYDIM'

Åžeyda Åžahin ise, â€œButiÄŸe girdim. EÅŸim beni oraya bÄ±raktÄ±. ButiÄŸe sÄ±ÄŸÄ±nmak zorundaydÄ±m. DÄ±ÅŸarÄ± zaten Ã§Ä±kamadÄ±m. DÄ±ÅŸarÄ±dan silah sesini duyduktan sonra ben kendimi kaybettim. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Bir anda oldu. Yolda yÃ¼rÃ¼rken ben akrabama gidecektim Ã§ay iÃ§meye. Bir anda beyefendi benim yanÄ±ma geldi. Beni GÃ¼lÃ§in Ã–zkan'Ä±n yanÄ±na gÃ¶tÃ¼rmeni istiyorum dedi. GÃ¶tÃ¼r dedi, zorladÄ±. 'Beyefendi dedim ben sizi tanÄ±mÄ±yorum, kimsiniz?' dedim.

7Ä°stanbulda gÃ¼pegÃ¼ndÃ¼z yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Beni dedi gÃ¶tÃ¼receksin. Ondan sonra bana sivil polisim dedi. Dedim ki 'Beyefendi ama ben sizi tanÄ±mÄ±yorum, siz beni tanÄ±yor musunuz?' diye sordum. TanÄ±yÄ±p tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylemedi bana. Esnaf zaten korktuÄŸu iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey yapamadÄ±. Bir tane esnaf sahibi Ã§Ä±ktÄ± kapÄ±ya. O dedi 'Ne oluyor kardeÅŸ?' dedi. O da 'seni ilgilenmez birader' dedi. Adam iÃ§eri girdi korkudan. Hamileyim dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez' dedi.Â

8AYAÄžINA SIKMIÅžLAR

'AYAÄžINA SIKMIÅžLAR'

Enaf olan Okan AyvalÄ±taÅŸ, "KapÄ±da beklerken iki kiÅŸiyi gÃ¶rdÃ¼m konuÅŸuyorlardÄ±. Biraz hararetli konuÅŸuyorlardÄ±. Hani bir ÅŸey anlamadÄ±m. Ã‡ok normal kendi aralarÄ±ndaki bir muhabbettir diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Sonra kÄ±z arkadaÅŸÄ±m dÃ¼kkandayken geldi baktÄ±. Yani eÅŸini bÄ±rakmÄ±ÅŸ iÃ§eriye, olay baÅŸÄ±na gelen insan. Geldi iÃ§eriye bÄ±raktÄ± eÅŸini. Ondan sonra Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gitmiÅŸ kapÄ±dan. O sÄ±ra zaten olay gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ. AyaÄŸÄ±na sÄ±kmÄ±ÅŸlar sanÄ±rÄ±m. Ben geldiÄŸimde kamera kayÄ±tlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mda, yapanÄ±n o benim kapÄ±da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kiÅŸiler olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Åžans eseri hatta mermi de telefonuna denk gelmiÅŸ " dedi.Â

9ADAM YIKILDI

'ADAM YIKILDI'

OlayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi oto yÄ±kamada Ã§alÄ±ÅŸan Gencol AzizoÄŸlu, "Oradan kÃ¶pÃ¼k dolduruyordum. Birileri arkamÄ±za geldi, tak diye bir silah sesi duyuldu. ArkamÄ±za baktÄ±k. Neyin ne olduÄŸunu anlamadÄ±k. BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¼Ã§ kiÅŸi olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k" dedi. HÄ±zÄ±r Ã‡oban ise, "Orada silah sesi geldi. Adam yÄ±kÄ±ldÄ±. Ã‡ok da profesyoneldi" " ifadelerini kullandÄ±.

10Ä°KÄ° KARDEÅžÄ°N TOPLAM SUÃ‡ KAYDI 17

Ä°KÄ° KARDEÅžÄ°N TOPLAM SUÃ‡ KAYDI 17

SaldÄ±rganlardan T.A.B.'nin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yaÄŸma', 'kÃ¶tÃ¼ muamele' suÃ§larÄ±ndan toplam 10 adet suÃ§ kaydÄ± bulunduÄŸu, E.B.B.'nin ise 'tehdit', 'kasten yaralama' suÃ§larÄ±ndan toplam 7 adet suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.