Beni dedi gÃ¶tÃ¼receksin. Ondan sonra bana sivil polisim dedi. Dedim ki 'Beyefendi ama ben sizi tanÄ±mÄ±yorum, siz beni tanÄ±yor musunuz?' diye sordum. TanÄ±yÄ±p tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylemedi bana. Esnaf zaten korktuÄŸu iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey yapamadÄ±. Bir tane esnaf sahibi Ã§Ä±ktÄ± kapÄ±ya. O dedi 'Ne oluyor kardeÅŸ?' dedi. O da 'seni ilgilenmez birader' dedi. Adam iÃ§eri girdi korkudan. Hamileyim dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez' dedi.Â