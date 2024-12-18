Ä°stanbul'da güpegündüz yaÅŸandÄ±: Hamile kadÄ±nÄ± kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±p, kocasÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar
AtaÅŸehir'de iddiaya gÃ¶re, caddede yÃ¼rÃ¼yen Åžeyda Åžahin'i takip eden iki kiÅŸi sivil polis olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyip kendilerini GÃ¼lÃ§in Ã–zkan adÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n yanÄ±na gÃ¶tÃ¼rmesini istedi. ÅžÃ¼phelilerin polis olduÄŸuna inanmayan Åžahin panikle bir maÄŸazaya sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p eÅŸi Ä°brahim Åžahin'e haber verdi. ÅžÃ¼pheliler Ä°brahim Åžahin'le tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±. Åžahin, bacaÄŸÄ±na isabet eden kurÅŸunun cep telefonuna denk gelmesiyle hafif yaralandÄ±. KaÃ§an saldÄ±rganlar ise kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.
Dilara ÅžAHÄ°N- Leyla YILDIZ/Ä°STANBUL, (DHA)
â€¢ 18 AralÄ±k 2024 - 16:55 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Dilara ÅžAHÄ°N- Leyla YILDIZ/Ä°STANBUL, (DHA)
â€¢ 18 AralÄ±k 2024 - 16:55 â€¢ Son GÃ¼ncelleme: