İstanbul pazarlarında kestane alarmı! Ucuz fiyatlı Çin kestanesi ile yerli kestane nasıl ayırt edilir? İşte aradaki fark...

"YERLİ OLMASA BURAYA GETİRMEYİZ, BİZ DE İNSANIZ"

Satış yaptığı kestanelerin Çin malı olmasından şüphelenilen ve ürünleri yediemin deposuna kaldırılan satıcı Hatice Kılıç ise, "Bu yerli bir kestane, yerli olmasa biz buraya getirmeyiz, biz de insanız. 100 liraya aldık, 20 lira karla satıyoruz. Çin malı kestaneyi duyduk ama nasıl ayırt ediliyor onu bilemiyorum" dedi.