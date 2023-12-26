İstanbul pazarlarında kestane alarmı! Ucuz fiyatlı Çin kestanesi ile yerli kestane nasıl ayırt edilir? İşte aradaki fark...
Kestane fiyatları, bu yıl ülkemizde az bulunması nedeniyle yükseldi. Fiyatların artması nedeniyle ithal kestanelerin satışı da arttı. Esenler'de belediye ekipleri pazarlarda Çin kestanesi denetimi yaptı. Ekipler, denetimde şüphelendikleri bir tezgahtan numune aldı. Laboratuvar sonuçları çıkana kadar kestaneler, belediyenin deposunda muhafaza altına alındı.
Altan ÇİMEN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL - (DHA)
• 26 Aralık 2023 - 16:42 • Son Güncelleme:
Altan ÇİMEN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL - (DHA)
• 26 Aralık 2023 - 16:42 • Son Güncelleme: