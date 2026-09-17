İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 17 EYLÜL 2026 | Yağışlar başladı: İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ son verileri
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar, barajlar yüzde kaç dolu? İstanbul'da başlayan yağışlar barajların doluluk oranını artıracak mı? İSKİ baraj doluluk oranları 17 Eylül 2026 Perşembe günü milyonlarca İstanbullunun gündeminde. Yaz aylarında sıcaklık, buharlaşma ve artan su tüketiminin etkisiyle gerileyen barajlardaki son durum merak edilirken gözler Ömerli, Elmalı, Darlık, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarına çevrildi. Peki İstanbul barajları bugün yüzde kaç dolu, İSKİ güncel baraj doluluk oranı kaç oldu, en dolu ve en düşük seviyedeki baraj hangisi? İşte 17 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranları ve baraj baraj son durum...
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İstanbul'da sonbaharla birlikte başlayan yağışlar, megakentin su kaynaklarını yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. İstanbul baraj doluluk oranı bugün kaç, İSKİ barajları yüzde kaç dolu, yağmurlar barajlara yaradı mı, İstanbul barajları dolmaya başladı mı? sorularına yanıt aranırken güncel veriler İstanbul'un su rezervlerindeki son tabloyu ortaya koydu.
17 Eylül 2026 tarihli verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 38,32 seviyesinde bulunuyor. Temmuz ortasında yüzde 58,68 seviyesinde bulunan ortalama doluluk oranının eylül ortasında yüzde 38,32'ye kadar gerilemesi, yaz döneminde barajlardaki su kaybını da gözler önüne seriyor.
Yağışların başlaması barajlardaki su seviyesi açısından umutları artırırken, yağmurun barajlara etkisinin önümüzdeki günlük ölçümlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor. Özellikle barajların su toplama havzalarında meydana gelen yağışların miktarı ve sürekliliği, doluluk oranlarının seyri açısından önem taşıyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE KAÇ?
İstanbul barajlarının genel ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 38,32 olarak ölçüldü.
Yaz aylarının ardından su rezervlerindeki gerileme dikkat çekerken, başlayan yağışların barajlara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. İstanbul'un farklı bölgelerindeki barajların doluluk seviyelerinde ise önemli farklılıklar bulunuyor.
Bazı barajlar yüzde 50 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırken bazı su kaynaklarında doluluk oranlarının oldukça düşük seviyelere indiği görülüyor.
İSKİ 17 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajları yüzde kaç dolu? Ömerli Barajı doluluk oranı kaç? Terkos, Elmalı, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında ne kadar su var?
17 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranları şöyle:
Elmalı Barajı: Yüzde 66,10
Darlık Barajı: Yüzde 57,28
Ömerli Barajı: Yüzde 52,36
Alibey Barajı: Yüzde 35,65
Terkos Barajı: Yüzde 34,02
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 27,53
Sazlıdere Barajı: Yüzde 22,07
Istrancalar: Yüzde 16,97
Kazandere Barajı: Yüzde 13,18
Pabuçdere Barajı: Yüzde 4,24
Güncel rakamlara göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj Elmalı, en düşük seviyeye sahip baraj ise Pabuçdere oldu.
İSTANBUL BARAJLARI DOLDU MU?
İstanbul'da yağışların başlamasının ardından vatandaşların en fazla araştırdığı konuların başında "İstanbul barajları doldu mu, yağmur barajlara yaradı mı?" soruları geliyor.
Mevcut veriler barajların genel doluluk oranının yüzde 38,32 seviyesinde bulunduğunu gösteriyor. Temmuz ayının ortasında yüzde 58,68 seviyelerinde bulunan genel ortalamanın eylül ayında yüzde 38'li seviyelere gerilemesi dikkat çekiyor.
Yağışların başlamasıyla birlikte gözler bundan sonra açıklanacak verilere çevrildi. Yağmurun kent merkezine düşmesinden çok barajların su toplama havzalarında ne kadar etkili olduğu önem taşıyor.
Bu nedenle kısa süreli bir yağışın hemen ardından barajların genel doluluk oranında büyük bir yükseliş görülmeyebilir. Yağışların devam etmesi ve baraj havzalarının yeterli miktarda yağış alması halinde sonraki ölçümlerde değişim görülebilir.
İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?
İstanbul'un en dolu barajı hangisi? Güncel verilere göre listenin zirvesinde yüzde 66,10 doluluk oranıyla Elmalı Barajı bulunuyor.
Elmalı Barajı'nı yüzde 57,28 ile Darlık Barajı takip ediyor. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 52,36 seviyesinde.
Böylece güncel tabloda Elmalı, Darlık ve Ömerli barajlarının doluluk oranlarının yüzde 50'nin üzerinde olduğu görülüyor.
İSTANBUL'UN EN BOŞ BARAJI HANGİSİ?
İstanbul baraj doluluk oranları içerisinde en dikkat çeken rakamlardan biri Pabuçdere'de kaydedildi.
Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 4,24 seviyesinde bulunuyor. Böylece Pabuçdere, güncel verilere göre İstanbul'daki en düşük doluluk oranına sahip baraj oldu.
Pabuçdere'nin ardından düşük doluluk oranıyla dikkat çeken bir diğer baraj Kazandere oldu. Kazandere Barajı'nda doluluk yüzde 13,18 seviyesinde ölçüldü.
Istrancalar yüzde 16,97 Sazlıdere ise yüzde 22,07 doluluk oranıyla listenin alt sıralarında yer aldı.
ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI KAÇ?
İstanbul'un önemli su kaynakları arasında bulunan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 52,36 olarak kaydedildi.
Ömerli böylece yüzde 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Darlık Barajı yüzde 57,28, Elmalı Barajı ise yüzde 66,10 doluluk oranıyla Ömerli'nin üzerinde yer aldı.
Avrupa Yakası'ndaki önemli su kaynaklarından Terkos Barajı yüzde 34,02, Büyükçekmece Barajı yüzde 27,53 ve Sazlıdere Barajı yüzde 22,07 seviyesinde bulunuyor.
TERKOS BARAJI YÜZDE KAÇ DOLU?
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki önemli su kaynaklarından Terkos Barajı'nda güncel doluluk oranı yüzde 34,02 olarak ölçüldü.
Alibey Barajı'ndaki doluluk yüzde 35,65 seviyesinde bulunurken Büyükçekmece'de yüzde 27,53, Sazlıdere'de ise yüzde 22,07 olarak kaydedildi.
Barajlar arasındaki farklılıklar, İstanbul genelindeki ortalama doluluk oranının tek başına her su kaynağındaki durumu göstermediğini ortaya koyuyor.