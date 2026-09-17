İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 17 EYLÜL 2026 | Yağışlar başladı: İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ son verileri

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İstanbul'da yağışların başlamasının ardından vatandaşların en fazla araştırdığı konuların başında "İstanbul barajları doldu mu, yağmur barajlara yaradı mı?" soruları geliyor.



Mevcut veriler barajların genel doluluk oranının yüzde 38,32 seviyesinde bulunduğunu gösteriyor. Temmuz ayının ortasında yüzde 58,68 seviyelerinde bulunan genel ortalamanın eylül ayında yüzde 38'li seviyelere gerilemesi dikkat çekiyor.



Yağışların başlamasıyla birlikte gözler bundan sonra açıklanacak verilere çevrildi. Yağmurun kent merkezine düşmesinden çok barajların su toplama havzalarında ne kadar etkili olduğu önem taşıyor.



Bu nedenle kısa süreli bir yağışın hemen ardından barajların genel doluluk oranında büyük bir yükseliş görülmeyebilir. Yağışların devam etmesi ve baraj havzalarının yeterli miktarda yağış alması halinde sonraki ölçümlerde değişim görülebilir.