İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EKİM! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte İstanbul'daki sağanak yağışın barajlara etkisi
İSKİ baraj doluluk oranları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu, yağmur barajları doldurdu mu? Megakentte son günlerde etkisini gösteren yağışların ardından gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) açıkladığı güncel verilere çevrildi. İstanbul'daki barajların genel doluluk oranında sınırlı bir artış yaşanırken bazı barajlardaki düşük su seviyeleri dikkat çekti. Peki, 14 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı kaç? Ömerli, Terkos, Alibey, Elmalı, Darlık, Büyükçekmece ve Sazlıdere barajları yüzde kaç dolu? İstanbul'daki sağanak yağış barajlara ne kadar katkı sağladı? İşte İSKİ'nin güncel baraj doluluk oranları ve son durum...
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından 14 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranları merak konusu oldu. Yaz aylarında sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla gerileyen su rezervlerinde sonbahar yağışlarının nasıl bir değişim yaratacağı yakından takip ediliyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın genel doluluk oranında son ölçümlere göre artış kaydedildi. Özellikle Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki düşük su seviyeleri dikkat çekerken Elmalı, Ömerli ve Darlık barajlarının doluluk oranları öne çıktı. İstanbul barajları doldu mu, barajlarda ne kadar su kaldı, sağanak yağışlar su seviyesini yükseltti mi? İşte 14 Ekim Çarşamba günü itibarıyla İstanbul barajlarının güncel durumu...
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EKİM 2026: BARAJLAR YÜZDE KAÇ DOLDU?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerini derleyen güncel ölçümlere göre, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 38,06 olarak kaydedildi.
13 Ekim'de yüzde 37,68 olarak ölçülen doluluk oranı, son ölçümlerde 0,38 puan yükseldi. Böylece İstanbul'daki su rezervlerinde günlerdir devam eden düşüşün ardından sınırlı bir toparlanma görüldü.
Ancak barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 40 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: HANGİ BARAJ YÜZDE KAÇ DOLU?
14 Ekim 2026 saat 10.44 itibarıyla güncellenen veri takip ekranındaki baraj bazlı yaklaşık doluluk oranları şöyle:
Elmalı Barajı: Yüzde 77,8
Darlık Barajı: Yüzde 59,9
Ömerli Barajı: Yüzde 54,3
Istrancalar: Yüzde 43,7
Alibey Barajı: Yüzde 34,4
Terkos Barajı: Yüzde 30,6
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 26
Sazlıdere Barajı: Yüzde 20,2
Kazandere Barajı: Yüzde 7,7
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,9
İSTANBUL'DAKİ SAĞANAK YAĞIŞ BARAJLARI DOLDURDU MU?
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte genel baraj doluluk oranında artış kaydedildi. Ancak sağanağın su rezervlerine yaptığı net katkının belirlenmesi için baraj havzalarına düşen yağış miktarı ve su girişlerinin değerlendirilmesi gerekiyor.
Özellikle kısa süreli sağanaklar, şehir merkezinde yoğun hissedilmesine rağmen baraj havzalarında aynı ölçüde su artışı sağlamayabiliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde açıklanacak İSKİ verileri, yağışların kalıcı etkisini ortaya koyacak.
İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?
14 Ekim verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranına sahip baraj Elmalı oldu. Elmalı'yı Darlık ve Ömerli barajları takip etti.
En düşük doluluk oranı ise yüzde 3'ün altındaki seviyesiyle Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı da yüzde 10'un altındaki doluluk oranıyla su seviyesinin en düşük olduğu barajlar arasında yer aldı.
İstanbul'da yağışların devam etmesi, barajlardaki su miktarının yükselmesi açısından önem taşırken uzmanlar uzun vadeli su güvenliği için düzenli yağış ve bilinçli su tüketiminin önemine dikkat çekiyor.