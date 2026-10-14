İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EKİM! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte İstanbul'daki sağanak yağışın barajlara etkisi

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından 14 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranları merak konusu oldu. Yaz aylarında sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla gerileyen su rezervlerinde sonbahar yağışlarının nasıl bir değişim yaratacağı yakından takip ediliyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın genel doluluk oranında son ölçümlere göre artış kaydedildi. Özellikle Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki düşük su seviyeleri dikkat çekerken Elmalı, Ömerli ve Darlık barajlarının doluluk oranları öne çıktı. İstanbul barajları doldu mu, barajlarda ne kadar su kaldı, sağanak yağışlar su seviyesini yükseltti mi? İşte 14 Ekim Çarşamba günü itibarıyla İstanbul barajlarının güncel durumu...