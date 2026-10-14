14 EKİM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı?

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İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü için yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarılarının ardından gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, bazı ilçelerde ise çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle öğrencilerin okula gidiş ve dönüş saatlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle “Bugün okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi.



14 EKİM BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmî bir karar bulunmuyor.



Sabah saatleri itibarıyla İstanbul Valiliğinin eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir duyurusuna ulaşılamadı. Bu nedenle İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal programına göre devam etmesi bekleniyor.



14 Ekim, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takviminde de resmî tatil olarak yer almıyor.



Ancak olumsuz hava koşullarının etkisine göre Valilik tarafından ilçe veya il genelinde yeni bir karar alınması mümkün. Böyle bir durumda eğitime ara verilen yerler ve kararın kapsamı resmî duyuruyla açıklanacak.



