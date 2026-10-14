14 EKİM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı?
İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle öğrenciler ile veliler, 14 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Avrupa Yakası'nın batısında çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Peki, bugün İstanbul'da okul var mı, İstanbul Valiliği eğitime ara verilmesi yönünde karar aldı mı? İşte 14 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların durumuna ilişkin son bilgiler...
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İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü için yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarılarının ardından gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, bazı ilçelerde ise çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle öğrencilerin okula gidiş ve dönüş saatlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle “Bugün okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi.
14 EKİM BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmî bir karar bulunmuyor.
Sabah saatleri itibarıyla İstanbul Valiliğinin eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir duyurusuna ulaşılamadı. Bu nedenle İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal programına göre devam etmesi bekleniyor.
14 Ekim, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takviminde de resmî tatil olarak yer almıyor.
Ancak olumsuz hava koşullarının etkisine göre Valilik tarafından ilçe veya il genelinde yeni bir karar alınması mümkün. Böyle bir durumda eğitime ara verilen yerler ve kararın kapsamı resmî duyuruyla açıklanacak.
İSTANBUL VALİLİĞİ OKULLAR İÇİN AÇIKLAMA YAPTI MI?
İstanbul Valiliğinden 14 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verilmesine ilişkin bir tatil açıklaması tespit edilmedi.
Kentte beklenen yağış ve fırtına nedeniyle öğrenciler ile velilerin tatil kararını araştırması sürerken Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi durumunda kararın İstanbul Valiliği ve ilgili resmî kurumlar aracılığıyla duyurulması gerekiyor.
Güncel açıklamalar İstanbul Valiliğinin www.istanbul.gov.tr adresinden takip edilebiliyor.
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim Salı günü saat 14.15'te yayımladığı uyarıyla İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Tahminlere göre İstanbul genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebilecek. Avrupa Yakası'nın batısında ise yağış miktarının yer yer 51 ila 75 kilograma ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.
Uyarının geçerlilik süresi 14 Ekim saat 06.00 ile 15 Ekim saat 23.59 olarak açıklandı.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.
AKOM'un değerlendirmesine göre Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Bu ilçelerde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor. İstanbul'un diğer ilçelerinde ise yağış miktarının 20 ila 40 kilogram arasında olması öngörülüyor.
Çarşamba günü kuvvetlenmesi beklenen rüzgârın hızının zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.
Özellikle okul servislerini ve toplu taşıma araçlarını kullanacak öğrenciler açısından yağışın sabah saatlerinde etkili olması önem taşıyor.
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim Salı günü saat 14.15'te yayımladığı uyarıyla İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Tahminlere göre İstanbul genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebilecek. Avrupa Yakası'nın batısında ise yağış miktarının yer yer 51 ila 75 kilograma ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.
Uyarının geçerlilik süresi 14 Ekim saat 06.00 ile 15 Ekim saat 23.59 olarak açıklandı.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.
AKOM'un değerlendirmesine göre Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Bu ilçelerde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor. İstanbul'un diğer ilçelerinde ise yağış miktarının 20 ila 40 kilogram arasında olması öngörülüyor.
Çarşamba günü kuvvetlenmesi beklenen rüzgârın hızının zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.
Özellikle okul servislerini ve toplu taşıma araçlarını kullanacak öğrenciler açısından yağışın sabah saatlerinde etkili olması önem taşıyor.
14 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUL VAR MI?
14 Ekim Çarşamba günü Türkiye genelinde resmî tatil bulunmuyor. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem devam ediyor.
İstanbul'da da il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin bir karar açıklanmadığından derslerin normal saatlerinde yapılması bekleniyor.
Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Kadıköy, Üsküdar, Pendik ve Kartal başta olmak üzere İstanbul'un ilçelerinde okullar için genel bir tatil kararı bulunmuyor.
Hava koşullarına bağlı olarak belirli bir ilçeyi veya eğitim kurumunu kapsayan ayrı bir karar alınması halinde ilgili duyuru geçerli olacak.
OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin kararlar valilikler tarafından açıklanıyor.
İstanbul'daki öğrenciler ve veliler, güncel duyuruları İstanbul Valiliğinin resmî internet sitesinden ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün açıklamalarından takip edebiliyor.
14 Ekim Çarşamba sabahı itibarıyla İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Bu nedenle eğitim öğretimin normal programına göre sürmesi bekleniyor.