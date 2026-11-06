İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 KASIM 2026! İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde kaç, İSKİ barajları doluluk oranları ne kadar?
İSKİ baraj doluluk oranı 6 Kasım 2026 yüzde kaç oldu, İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar yükseldi? İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından Ömerli, Darlık, Terkos, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Elmalı, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk oranları merak ediliyor. İSKİ’nin 6 Kasım 2026 Cuma günü açıkladığı son verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 61,5’e yükseldi. Peki İstanbul’un en dolu barajı hangisi, en düşük su seviyesi hangi barajda? İstanbul barajlarında toplam ne kadar su var? İşte 6 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ve güncel su seviyesi...
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İstanbul baraj doluluk oranları, kasım ayıyla birlikte etkisini artıran yağışların ardından yeniden yükselişe geçti. “İstanbul baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç?”, “İSKİ baraj doluluk oranları 6 Kasım 2026 ne kadar?”, “Ömerli Barajı yüzde kaç dolu?”, “Terkos ve Büyükçekmece barajlarında son durum ne?” soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin son ölçümüne göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,5 seviyesine çıktı. 14 Ekim’de yüzde 38,06 seviyesinde bulunan ortalama doluluk, 23 günde 23,44 puan arttı.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 KASIM 2026 YÜZDE KAÇ?
İSKİ’nin 6 Kasım 2026 verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,5 olarak ölçüldü.
Son yağışlarla birlikte İstanbul’un su rezervlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı.
Bir gün önce yaklaşık yüzde 59,7 seviyesinde bulunan ortalama doluluk oranı, 6 Kasım’da yüzde 61,5’e çıktı. Böylece barajlardaki yükseliş eğilimi devam etti.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?
İSKİ’nin 6 Kasım 2026 tarihli ölçümlerine göre İstanbul’daki 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Istrancalar Barajı: yüzde 98,04
Darlık Barajı: yüzde 95,19
Ömerli Barajı: yüzde 83,11
Elmalı Barajı: yüzde 80,84
Alibey Barajı: yüzde 79,68
Terkos Barajı: yüzde 50,45
Sazlıdere Barajı: yüzde 40,75
Büyükçekmece Barajı: yüzde 39,81
Kazandere Barajı: yüzde 11,55
Pabuçdere Barajı: yüzde 7,74
İSTANBUL’UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?
6 Kasım 2026 verilerine göre İstanbul’un en yüksek doluluk oranına sahip barajı Istrancalar Barajı oldu.
Istrancalar’daki doluluk oranı yüzde 98,04 olarak ölçüldü.
Istrancalar’ı yüzde 95,19 ile Darlık, yüzde 83,11 ile Ömerli ve yüzde 80,84 ile Elmalı Barajı takip etti.
İSTANBUL’UN EN DÜŞÜK DOLULUK ORANINA SAHİP BARAJI HANGİSİ?
İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin üzerine çıksa da bazı barajlardaki düşük su seviyesi dikkat çekiyor.
6 Kasım verilerine göre İstanbul’un en düşük doluluk oranına sahip barajı Pabuçdere Barajı oldu.
Pabuçdere’de doluluk yüzde 7,74 seviyesinde ölçülürken Kazandere’de bu oran yüzde 11,55 olarak kaydedildi.
ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’ndaki doluluk oranı 6 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 83,11 olarak ölçüldü.
Ömerli, İstanbul’daki en yüksek doluluk oranına sahip barajlardan biri olmaya devam ediyor.
TERKOS BARAJI DOLULUK ORANI NE KADAR?
Terkos Barajı’nın doluluk oranı 6 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 50,45 olarak kaydedildi. Son yağışların ardından Terkos’taki su seviyesi de yükseliş gösterdi.
BÜYÜKÇEKMECE BARAJI YÜZDE KAÇ DOLU?
Büyükçekmece Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 39,81 olarak ölçüldü.
Barajdaki su seviyesi İstanbul ortalamasının altında kalmaya devam ediyor.
SAZLIDERE BARAJI DOLULUK ORANI NE KADAR?
Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı 6 Kasım itibarıyla yüzde 40,75 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL BARAJLARINDA NE KADAR SU VAR?
İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi yaklaşık 868,7 milyon metreküp seviyesinde. 6 Kasım 2026 itibarıyla barajlardaki toplam su miktarı ise yaklaşık 533,75 milyon metreküp olarak kaydedildi.
İSTANBUL’DA GÜNLÜK SU TÜKETİMİ NE KADAR?
İstanbul’da günlük su tüketimi 5 Kasım itibarıyla yaklaşık 3 milyon 14 bin metreküp olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranlarının yanı sıra kentteki günlük tüketim miktarı da su rezervlerinin takibi açısından önem taşıyor.
GEÇEN YIL İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLUYDU?
6 Kasım 2025 tarihinde İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yaklaşık yüzde 22,19 seviyesindeydi. 6 Kasım 2026’da ise oran yüzde 61,5’e yükseldi.
Böylece İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 39 puan daha yüksek seviyeye ulaştı.
SON 10 YILDA 6 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre İstanbul’da 6 Kasım tarihindeki ortalama doluluk oranları yıllara göre şöyle:
2016: yüzde 37,31
2017: yüzde 56,21
2018: yüzde 49
2019: yüzde 41,12
2020: yüzde 29,27
2021: yüzde 44,53
2022: yüzde 39,19
2023: yüzde 17,01
2024: yüzde 30,46
2025: yüzde 22,19
2026: yüzde 61,5
Bu verilerle 2026 yılı, son 10 yılın aynı gününe ilişkin karşılaştırmada en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıktı.