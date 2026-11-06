İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 KASIM 2026! İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde kaç, İSKİ barajları doluluk oranları ne kadar?

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İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin üzerine çıksa da bazı barajlardaki düşük su seviyesi dikkat çekiyor.



6 Kasım verilerine göre İstanbul’un en düşük doluluk oranına sahip barajı Pabuçdere Barajı oldu.



Pabuçdere’de doluluk yüzde 7,74 seviyesinde ölçülürken Kazandere’de bu oran yüzde 11,55 olarak kaydedildi.





ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?



İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’ndaki doluluk oranı 6 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 83,11 olarak ölçüldü.



Ömerli, İstanbul’daki en yüksek doluluk oranına sahip barajlardan biri olmaya devam ediyor.



TERKOS BARAJI DOLULUK ORANI NE KADAR?



Terkos Barajı’nın doluluk oranı 6 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 50,45 olarak kaydedildi. Son yağışların ardından Terkos’taki su seviyesi de yükseliş gösterdi.