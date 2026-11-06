İstanbul’da 13 yıllık firar sona erdi! Anne, kızı ve torunu aynı evde yakalandı

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İstanbul Asayiş şube müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve firari olarak aranan kişileri yakalamak için operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 13 yıldır aranan 3 şüphelinin Sancaktepe bölgesinde olduğu tespit edildi. Firari hükümlülerin kuyumculara müşteri gibi girdikleri ardından el çabukluğu ya da oyalama taktiği ile milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldıkları ve bu nedenle kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.