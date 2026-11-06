Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi kan dondurdu! İşte cinayetlerin sebebi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda katil zanlısı Arif Sefa Özdemir'in kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Alacak-verecek kavgası yüzünden kurduğu pusuda 3 kişiyi katleden zanlının yolda karşılaştığı 5 kişiyi de araçlarını gasp etmek amacıyla öldürdüğü iddia edildi. İşte Türkiye'yi sarsan dehşetin tüm detayları...
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Afyonkarahisar’da dün pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir’in ilk ifadesi kan dondurdu. İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel’den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir’de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.
Özdemir’in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.
İddiaya göre, Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel’i Afyonkarahisar’a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak’ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir’in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü iddia edildi.
Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir’in, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi. Zanlının bu şekilde 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
"BİÇERDÖVER ALDIĞI KİŞİLERE BORCU VARMIŞ"
Öte yandan 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köyünün muhtarı Ramazan Arıçam konuştu. Köy halkı olarak büyük şok yaşadıklarını belirten Arıçam, olayın biçerdöver alımından kaynaklanan borç meselesi yüzünden çıktığını duyduklarını söyledi.
Zanlının gurbette çalıştığını ve olayın temelinde alacak verecek konusu olduğunu belirten Arıçam, "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış. Evlenmiş boşanmış, 2 tane çocuğu varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla gurbetçiydi, Manisa taraflarında biçerdöver işleriyle uğraşıyordu. Başka yerlere çalışmaya gidiyordu, köyde o kadar çok kalmıyordu. Babasının yanına gelip gidiyordu" ifadelerini kullandı.
AĞIR YARALI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün, kaçış güzergahında aracını gasp etmek isterken başından vurarak ağır yaraladığı hastaneye kaldırılan kadının entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AYLAR ÖNCE DE SALDIRGANIN OTOMOBİLİNE KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR!
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün aylar önce evinin önünde park halindeki aracına gece saatlerinde saldırı düzenlendiğini ve aracının kullanılamaz hale getirildiğini belirterek polise başvurduğu ortaya çıktı. Arif Sefa Ö.'nün, aracının saldırı sonucu ağır hasar alarak perte çıkarıldığını beyan ettiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Zanlının geçmişteki husumetlerine ve cinayetlerin çıkış noktasına ışık tutabilecek bu detayın adli mercilerce çok yönlü olarak incelendiği bildirildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri ve yaşları belli oldu.Edinilen bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri ve yaşları şöyle:Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46).