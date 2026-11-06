Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi kan dondurdu! İşte cinayetlerin sebebi

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"BİÇERDÖVER ALDIĞI KİŞİLERE BORCU VARMIŞ"

Öte yandan 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köyünün muhtarı Ramazan Arıçam konuştu. Köy halkı olarak büyük şok yaşadıklarını belirten Arıçam, olayın biçerdöver alımından kaynaklanan borç meselesi yüzünden çıktığını duyduklarını söyledi.

Zanlının gurbette çalıştığını ve olayın temelinde alacak verecek konusu olduğunu belirten Arıçam, "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış. Evlenmiş boşanmış, 2 tane çocuğu varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla gurbetçiydi, Manisa taraflarında biçerdöver işleriyle uğraşıyordu. Başka yerlere çalışmaya gidiyordu, köyde o kadar çok kalmıyordu. Babasının yanına gelip gidiyordu" ifadelerini kullandı.