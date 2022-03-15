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    Bilim ve TeknolojiiPhone'larda yeni dönem! Tamamen değişti, güncelleme geldi! Dikkat çeken özellik...
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    iPhone'larda yeni dönem! Tamamen değişti, güncelleme geldi! Dikkat çeken özellik...

    iPhone kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor. Tamamen değişti. Yeni güncellemeyle birlikte yeni özellikler resmen duyuruldu. Dördüncü büyük güncelleme yayınlandı. iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 kullanıcılara sunuldu. iPhone'larda birçok özellikte iyileştirmeye gidildi. Face ID, emojiler, kamera, FaceTime, Siri dahil olmak üzere birçok yenilik yapıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ise kilit açmadaki özellik oldu. İşte Apple iOS 15.4 güncellemesiyle gelen tüm yenilikler...

    • 15 Mart 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:
    • 15 Mart 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:
    1iPhonelarda yeni dönem Tamamen değişti, güncelleme geldi Dikkat çeken özellik...

    Apple'ın kullanıma sunduğu iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemeleri ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu yazılımlar, Ayarlar uygulamasında kablosuz olarak tüm uygun cihazlarda kullanılabilir.

    2iPhonelarda yeni dönem Tamamen değişti, güncelleme geldi Dikkat çeken özellik...

    Yeni yazılıma erişmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gitmeniz gerekiyor. iOS 15.4, maske takarken Face ID kullanma seçeneği getiriyor. Böylece, kimlik doğrulama için gözlerinizin etrafındaki alanları tarayarak Face ID kilidini açıyor.

    3iPhonelarda yeni dönem Tamamen değişti, güncelleme geldi Dikkat çeken özellik...

    iPadOS 15.4 güncellemesi ise, aynı fare/izleme dörtgeni ve klavye ile birden fazla Mac ve iPad'in kontrol edilmesini sağlayan Evrensel Kontrol'ü sunuyor.

    4iPhonelarda yeni dönem Tamamen değişti, güncelleme geldi Dikkat çeken özellik...

    Güncellemeler ayrıca 37 yeni emoji karakteri ekliyor ve NFC uyumlu iPhone'ların Apple Pay aracılığıyla ödeme kabul etmesine olanak tanıyan yeni 'iPhone'da Dokun ve Öde' özelliğinin temelini oluşturuyor.

    5iPhonelarda yeni dönem Tamamen değişti, güncelleme geldi Dikkat çeken özellik...

    Doğrudan cihazda iCloud Mail'e özel etki alanları eklemek için güncellemeler, Siri geliştirmeleri, yeni Acil SOS özellikleri ve çok daha fazlası var.

    6IOS 15.4 İLE GELEN TÜM ÖZELLİKLER

    IOS 15.4 İLE GELEN TÜM ÖZELLİKLER

    Face IDiPhone 12 ve daha yeni iPhone'larda maske takarken Face ID seçeneği. Uygulamalarda ve Safari'de Apple Pay ve parola otomatik doldurma, maske takarken Face ID ile kullanılabilir.

    7Siri

    Siri

    Siri, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 veya daha yeni modellerde çevrimdışıyken saat ve tarih bilgilerini sağlayabilir. Siri artık seçeneklerin çeşitliliğini artıran ek bir ses içeriyor.

    8Emoji

    Emoji

    Yüzler, el hareketleri ve ev eşyaları dahil olmak üzere yeni emoji artık emoji klavyesinde mevcut. El sıkışma emojisi, her el için ayrı cilt tonları seçmenize olanak tanır.

    9FaceTime

    FaceTime

    SharePlay oturumları doğrudan desteklenen uygulamalardan başlatılabilir

    10Aşı kartları

    Aşı kartları

    Sağlıkta AB Dijital COVID Sertifikası desteği, COVID-19 aşısının, laboratuvar sonuçlarının ve iyileşme kayıtlarının doğrulanabilir sürümlerini indirmenize ve saklamanıza olanak tanır. Apple Cüzdan'daki COVID-19 aşı kartları artık AB Dijital COVID Sertifikası biçimini destekliyor.

    11IPHONELARA GELEN DİĞER YENİLİKLER

    IPHONE'LARA GELEN DİĞER YENİLİKLER

    Safari web sayfası çevirisi, İtalyanca ve Çince desteği ekliyor. Podcast'ler uygulaması, sezonlar, oynatılan, oynatılmayan, kaydedilen veya indirilen bölümler için bölüm filtreleri ekliyor

    12iPhonelarda yeni dönem Tamamen değişti, güncelleme geldi Dikkat çeken özellik...

    Ayarlar'dan iCloud özel e-posta etki alanları yönetilebilir. Klavyedeki kamera, Notlar ve Hatırlatıcılara metin eklemek için kullanılabilir.

    13iPhonelarda yeni dönem Tamamen değişti, güncelleme geldi Dikkat çeken özellik...

    Kısayollar artık Hatırlatıcılarla etiket eklemeyi, kaldırmayı veya sorgulamayı destekler. Büyüteç'te yakın çekim, küçük nesneleri görmenize yardımcı olmak için iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'teki ultra geniş kamerada...

    14iPhonelarda yeni dönem Tamamen değişti, güncelleme geldi Dikkat çeken özellik...

    Kaydedilen parolalar artık Ayarlar'da kendi notlarınızı içerebilir. Bu sürüm aynı zamanda iPhone'unuz için hata düzeltmelerini de getirdi...

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