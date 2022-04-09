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    İnsülini dengeliyor, kanserle mücadele ediyor! Kolesterol, diyabet, kalp sağlığı...

    Demir, yağsız protein ve folat açısından zengin bir besin, yüksek oranda lif içermesi nedeniyle diyabet, insülin direnci ya da hipoglisemi gibi durumlar için oldukça yararlı. Kas yapısını güçlendiriyor, kolesterolü düşürüyor, kalp sağlığını destekliyor. Sindirim sistemine destek olan bu besin, yorgunlukla mücadele ediyor. Tam bir antioksidan kaynağı, vücuda oksijen taşıma, enerji üretimi ve metabolizmayı hızlandırma gibi fonksiyonlara sahip. Kanser türleriyle mücadele ediyor...

    • 09 Nisan 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
    • 09 Nisan 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
    1İnsülini dengeliyor, kanserle mücadele ediyor Kolesterol, diyabet, kalp sağlığı...

    Yeşil mercimek demir, yağsız protein ve folat açısından zengin bir besindir. Yeşil mercimek faydaları çok fazla bilinmese de sağlık üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Yeşil mercimek faydaları çok çeşitli olmakla beraber yüksek oranda lif içermesi nedeniyle diyabet, insülin direnci ya da hipoglisemi gibi durumlar için oldukça yararlı bir besindir. Peki yeşil mercimek faydaları nelerdir? İşte sağlığımıza olumlu etkilerde bulunan yeşil mercimek faydaları...

    2YEŞİL MERCİMEK FAYDALARI

    YEŞİL MERCİMEK FAYDALARI

    Yeşil mercimek kas yapısını güçlendirir

    Yeşil mercimek diyabete iyi gelir

    Yeşil mercimek kolesterolü düşürür

    Yeşil mercimek kalp sağlığını destekler

    Yeşil mercimek sindirim sistemine destek olur

    Yeşil mercimek yorgunlukla mücadele eder

    Yeşil mercimek antioksidan kaynağıdır

    3KAS YAPISINI GÜÇLENDİRİR

    KAS YAPISINI GÜÇLENDİRİR

    Vücudumuzdaki kasların ve organların onarımı ve düzgün çalışması için protein son derece gereklidir. Yeşil mercimek bu durumda en iyi kaynaklardan biridir. Yeşil mercimek, özellikle vücudun kas yapısının düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm temel amino grup asitlerin takviyesini vücuda yapabilmektedir.

    4DİYABETE İYİ GELİR

    DİYABETE İYİ GELİR

    Anderson ve Bridges tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, mercimek ailesi diyet lifi açısından oldukça yüksektir. Bu durumda yeşil mercimek, fasulye ve bezelye gibi baklagiller yüksek oranda lif içermektedir. Mercimekte bulunan diyet lifleri ise kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulması için oldukça yardımcı olabilmektedir. Diyet lifi, şekerin kan tarafından emilme hızını yavaşlatarak sürekli şeker seviyesinin korunmasını sağlamaktadır.

    5KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

    KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

    Yeşil mercimek, yüksek düzeyde çözünür lif içermesi nedeniyle kandaki kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Kolesterolü seviyelerinin sağlıklı boyutlarda düşürülmesi sayesinde arterleri temiz tutarak kalp hastalığı ve felç riskini de azaltabilmektedir.

    6KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

    KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

    Çeşitli çalışmalar mercimek gibi yüksek lifli gıdaları tüketmenin kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. Mercimek aynı zamanda kalp sağlığı için büyük önemi olan folat ve magnezyum açısından da iyi bir kaynaktır. Folat, homosistein seviyelerini azalttığı için kalp hastalığı için ciddi olan bu risk faktörünü ortadan kaldırabilmektedir. Diğer yandan, magnezyum eksikliği ise doğrudan kalp hastalığı ile ilişkilidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında yeşil mercimek tüketimi kalp sağlığını korumak için birebir olabilmektedir.

    7ENERJİ VERİR

    ENERJİ VERİR

    Yeşil mercimek sahip olduğu lif ve kompleks karbonhidratlar nedeniyle enerjiyi sürekli artırabilmektedir. Mercimek vücuda oksijen taşıma, enerji üretimi ve metabolizmayı hızlandırma gibi fonksiyonlar için gerekli olan demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır.

    8SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK OLUR

    SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK OLUR

    Lif açısından zengin olan gıdalar sindirim sistemini geliştirmek için benzersizdir. Bu nedenle, yeşil mercimek tüketerek bağırsak hareketlerini optimize ederek sindirime destek olursunuz. Aynı zamanda kabızlık probleminin ortadan kaldırılması için de oldukça faydalıdır.

    9KANSERLE MÜCADELE EDER

    KANSERLE MÜCADELE EDER

    Yeşil mercimek tüketimi bazı kanser türleriyle mücadele edebilmek için yardımcı olabilmektedir. Mercimek, kanser savaşçıları olarak bilinen lektin bileşikleri açısından zengindir. Lektinler, tipik olarak mercimek, buğday, yerfıstığı, bezelye ve soya fasulyesinde bulunurlar. Lektinler, vücuttaki kanserli hücrelerinin büyümesini kontrol altına alabilmektedir.

    10SİNİR SİSTEMİNE İYİ GELİR

    SİNİR SİSTEMİNE İYİ GELİR

    Beynin düzgün işlemesi için vitaminler ve mineraller gibi temel besinler oldukça gereklidir. Yeşil mercimek ise beynin iyi çalışması için gerekli olan temel vitamin ve mineralleri beyine sağlayabilmektedir.

    11KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

    KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

    Çözünmez lifler vücut tarafından sindirilmeden ve bozulmadan geçerek kalori almaya neden olabilmektedir. Yeşil mercimek gibi besinler ise sindirim sistemini komple çalıştırarak hem metabolizmayı hızlandırmakta hem de daha az yemek yeme isteği uyandırmaktadır. Lif açısından zengin olan gıdalar, diğerlerine göre çok daha fazla tokluk hissi yaratmaktadır.

    12ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

    ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

    Yapılan çalışmalara göre, yeşil mercimek tüketimi antioksidanlar temin etmesi nedeniyle aterosklerozun gelişme şansını azaltmaktadır. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle mücadele etmekte ve hücre, gen hasarını (yaşlanma) önlemektedir.

    13FOLAT KAYNAĞIDIR

    FOLAT KAYNAĞIDIR

    Yeşil mercimek folat veya folik asit gibi B vitaminleri gibi besin değerleri açısından oldukça saygın bir kaynaktır. Folat, nöral tüp oluşumu, kırmızı kan hücrelerinin oluşumu ve homosistein düzeylerinin kontrol altında tutulmasına gibi durumlara yardımcı olmaktadır.

    14B3 VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR

    B3 VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR

    Mercimek sindirim ve sinir sistemlerini kuvvetlendirmeye katkıda bulunan B3 vitamini de dâhil olmak üzere pek çok vitamini içermektedir. B3 vitamini, aynı zamanda kolesterol kontrolü, Alzheimer hastalığı, kataraktlar, osteoartrit ve diyabet gibi hastalıkların oluşma riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

    15HAMİLELİK İÇİN FAYDALIDIR

    HAMİLELİK İÇİN FAYDALIDIR

    Folat, doğum kusurlarının önlenmesi için gebelik öncesi en az bir yıl süreyle tüketilmesi durumunda yüzde 50 veya daha fazla erken doğum şansını azaltabilmektedir. Hastalık Kontrol Merkezi doğurganlık zamanından en az yıl önceden günlük olarak 400 mikrogram folik asit tüketmesini önermektedir. Bir bardak yeşil mercimekte ise gün boyunca ihtiyaç duyulan folat miktarının yüzde 90'ı bulunmaktadır.

    16YORGUNLUKLA MÜCADELE EDER

    YORGUNLUKLA MÜCADELE EDER

    Demir eksikliği yorgunluğun sık görülen bir nedenidir. 18-50 yaş arası kadınlar demir eksikliğine karşı özellikle hassastır. Yeterli miktarda demir alınmadığı takdirde vücut verimli olarak çalışamamaktadır. Yeşil mercimek ise, heme olmayan demir açısından iyi bir kaynaktır. Bir fincan pişmiş mercimek günlük demir ihtiyacını 1/3 üzerinde içermektedir. (Sabah)

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