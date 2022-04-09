İnsülini dengeliyor, kanserle mücadele ediyor! Kolesterol, diyabet, kalp sağlığı...

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Çeşitli çalışmalar mercimek gibi yüksek lifli gıdaları tüketmenin kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. Mercimek aynı zamanda kalp sağlığı için büyük önemi olan folat ve magnezyum açısından da iyi bir kaynaktır. Folat, homosistein seviyelerini azalttığı için kalp hastalığı için ciddi olan bu risk faktörünü ortadan kaldırabilmektedir. Diğer yandan, magnezyum eksikliği ise doğrudan kalp hastalığı ile ilişkilidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında yeşil mercimek tüketimi kalp sağlığını korumak için birebir olabilmektedir.