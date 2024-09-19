İncil'de adı 8 kere geçiyor: Hristiyanlığın Anadolu'daki en önemli merkezinde kazı çalışmaları başlatıldı
İncil'de Aziz Pavlus’un Hristiyanlığı yaydığı yer olarak bilinen Konya’nın Meram ilçesindeki Lystra Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, “Lystra, 1’inci yüzyılda Aziz Pavlus tarafından ziyaret ediliyor. Ziyareti sırasında bir yatalağı iyileştirmesi sonrasında halk tarafından Zeus ve yanındaki Barnabas'la beraber Hermes zannediliyor. Bunun üzerine yaşanan olaylar, özellikle Hristiyanlık aleminde en önemli mucizelerden ve Hristiyanlığın temelinin atıldığı olaylardan biri olarak kabul görüyor. Bu bağlamda Lystra aslında Hristiyanlık dünyası için önemli bir hac merkezlerinden biri ve oldukça tanınan bir yer” dedi.
Hasan DÖNMEZ /KONYA, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 12:35 • Son Güncelleme:
Hasan DÖNMEZ /KONYA, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 12:35 • Son Güncelleme: