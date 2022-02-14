İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...
Koronavirüs haftalık vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 894,82, Ankara'da 1279,73 ve İzmir'de 1229,37 oldu.
Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 889,58'den 894,82'ye, Ankara'da 1003,30'dan 1279,73'e, İzmir'de ise 961,57'den 1229,37'ye yükseldi.
Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 105,02 ile Van, 136,44 ile Antalya ve 194,14 ile Şırnak oldu.
Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu açıkladı. Öte yandan Kırklareli 1489,20 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.
Geçen hafta ise Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu belirtmişti.
Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 564 bin 527, 2'nci dozda 52 milyon 623 bin 391 ve 3'üncü dozda 26 milyon 198 bin 141 olmak üzere toplam 144 milyon 7 bin 120 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
'AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6- 12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı.
ADANA
518,10
ADIYAMAN
449,36
AFYONKARAHİSAR
635,76
AĞRI
460,19
AKSARAY
372,33
AMASYA
780,64
ANKARA
1279,73
ANTALYA
136,44
ARDAHAN
652,03
ARTVİN
923,30
AYDIN
728,99BALIKESİR
BALIKESİR
900,52
BARTIN
724,20
BATMAN
499,78
BAYBURT
402,88
BİLECİK
703,19
BİNGÖL
144,09
BİTLİS
501,15
BOLU
950,12
BURDUR
805,71
BURSA
1303,39
ÇANAKKALE
1059,37
ÇANKIRI
1035,19
ÇORUM
937,32
DENİZLİ
832,15
DİYARBAKIR
735,49
DÜZCE
752,88
EDİRNE
724,69
ELAZIĞ
1045,82
ERZİNCAN
702,13
ERZURUM
539,64
ESKİŞEHİR
636,23
GAZİANTEP
318,97
GİRESUN
1352,29
GÜMÜŞHANE
433,30
HAKKARİ
416,02
HATAY
518,10
IĞDIR
818,62
ISPARTA
944,80
İSTANBUL
894,82
İZMİR
1229,37
KOCAELİ
1277,95
KAHRAMANMARAŞ
669,08
KARABÜK
1088,61
KARAMAN
662,56
KARS
501,19
KASTAMONU
887,67
KAYSERİ
820,78
KİLİS
672,31
KIRIKKALE
984,56
KIRKLARELİ
1489,20
KIRŞEHİR
604,42
KONYA
795,82
KÜTAHYA
928,40
MALATYA
503,62
MANİSA
1039,97
MARDİN
439,80
MERSİN
651,34
MUĞLA
962,86
MUŞ
354,40
NEVŞEHİR
629,26
NİĞDE
577,79
ORDU
1188,86
OSMANİYE
602,13
RİZE
1350,33
SAKARYA
847,74
SAMSUN
1314,67
SİİRT
417,43
SİNOP
886,08
SİVAS
656,88
ŞANLIURFA
253,73
ŞIRNAK
194,14
TEKİRDAĞ
1121,58
TOKAT
1245,77
TRABZON
1205,32
TUNCELİ
895,22
UŞAK
1262,48
VAN
105,02
YALOVA
1305,92
YOZGAT
598,91
ZONGULDAK
908,65