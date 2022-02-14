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İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

Koronavirüs haftalık vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 894,82, Ankara'da 1279,73 ve İzmir'de 1229,37 oldu.

• 14 Şubat 2022 - 14:54 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2022 - 14:54 • Son Güncelleme:
1İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 889,58'den 894,82'ye, Ankara'da 1003,30'dan 1279,73'e, İzmir'de ise 961,57'den 1229,37'ye yükseldi.

2İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 105,02 ile Van, 136,44 ile Antalya ve 194,14 ile Şırnak oldu.

3İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu açıkladı. Öte yandan Kırklareli 1489,20 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

4İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

Geçen hafta ise Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu belirtmişti.

5İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

6İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 564 bin 527, 2'nci dozda 52 milyon 623 bin 391 ve 3'üncü dozda 26 milyon 198 bin 141 olmak üzere toplam 144 milyon 7 bin 120 aşı uygulandı.

7İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca açıkladı: Zirvedeki iller değişti...

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

8AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER

'AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6- 12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı.

9ADANA

ADANA

518,10

10ADIYAMAN

ADIYAMAN

449,36

11AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

635,76

12AĞRI

AĞRI

460,19

13AKSARAY

AKSARAY

372,33

14AMASYA

AMASYA

780,64

15ANKARA

ANKARA

1279,73

16ANTALYA

ANTALYA

136,44

17ARDAHAN

ARDAHAN

652,03

18ARTVİN

ARTVİN

923,30

19AYDIN

AYDIN

728,99BALIKESİR

20BALIKESİR

BALIKESİR

900,52

21BARTIN

BARTIN

724,20

22BATMAN

BATMAN

499,78

23BAYBURT

BAYBURT

402,88

24BİLECİK

BİLECİK

703,19

25BİNGÖL

BİNGÖL

144,09

26BİTLİS

BİTLİS

501,15

27BOLU

BOLU

950,12

28BURDUR

BURDUR

805,71

29BURSA

BURSA

1303,39

30ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

1059,37

31ÇANKIRI

ÇANKIRI

1035,19

32ÇORUM

ÇORUM

937,32

33DENİZLİ

DENİZLİ

832,15

34DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

735,49

35DÜZCE

DÜZCE

752,88

36EDİRNE

EDİRNE

724,69

37ELAZIĞ

ELAZIĞ

1045,82

38ERZİNCAN

ERZİNCAN

702,13

39ERZURUM

ERZURUM

539,64

40ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

636,23

41GAZİANTEP

GAZİANTEP

318,97

42GİRESUN

GİRESUN

1352,29

43GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

433,30

44HAKKARİ

HAKKARİ

416,02

45HATAY

HATAY

518,10

46IĞDIR

IĞDIR

818,62

47ISPARTA

ISPARTA

944,80

48İSTANBUL

İSTANBUL

894,82

49İZMİR

İZMİR

1229,37

50KOCAELİ

KOCAELİ

1277,95

51KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

669,08

52KARABÜK

KARABÜK

1088,61

53KARAMAN

KARAMAN

662,56

54KARS

KARS

501,19

55KASTAMONU

KASTAMONU

887,67

56KAYSERİ

KAYSERİ

820,78

57KİLİS

KİLİS

672,31

58KIRIKKALE

KIRIKKALE

984,56

59KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

1489,20

60KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

604,42

61KONYA

KONYA

795,82

62KÜTAHYA

KÜTAHYA

928,40

63MALATYA

MALATYA

503,62

64MANİSA

MANİSA

1039,97

65MARDİN

MARDİN

439,80

66MERSİN

MERSİN

651,34

67MUĞLA

MUĞLA

962,86

68MUŞ

MUŞ

354,40

69NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

629,26

70NİĞDE

NİĞDE

577,79

71ORDU

ORDU

1188,86

72OSMANİYE

OSMANİYE

602,13

73RİZE

RİZE

1350,33

74SAKARYA

SAKARYA

847,74

75SAMSUN

SAMSUN

1314,67

76SİİRT

SİİRT

417,43

77SİNOP

SİNOP

886,08

78SİVAS

SİVAS

656,88

79ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

253,73

80ŞIRNAK

ŞIRNAK

194,14

81TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

1121,58

82TOKAT

TOKAT

1245,77

83TRABZON

TRABZON

1205,32

84TUNCELİ

TUNCELİ

895,22

85UŞAK

UŞAK

1262,48

86VAN

VAN

105,02

87YALOVA

YALOVA

1305,92

88YOZGAT

YOZGAT

598,91

89ZONGULDAK

ZONGULDAK

908,65

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