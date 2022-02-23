İkinci Dünya Savaşı'na neden olmuştu! 84 yıl sonra aynı hamle...

Bond yazısında şu ifadelere yer verdi;Putin Hitler olmayabilir; 2022'deki Ukrayna, 1938'deki Çekoslovakya değil; ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman Şansölyesi Olaf Scholz ve batılı meslektaşları bir tür kolektif Chamberlain değiller. Ancak 1938'den alınması gereken önemli dersler var: En önemlisi, caydırıcılığın pahalı ve riskli görünmesine rağmen Avrupa'nın uzun vadeli güvenliği için gerekli olmasıdır.'