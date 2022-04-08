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DünyaII. Dünya Savaşı’nı aratmayacak! Ukrayna'dan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...
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II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak! Ukrayna'dan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Ukrayna'daki Rus ordusunun işgali devam ederken çatışmaların yönünün Donbass’a kayması ve 2014’ten beri tartışmalı durumda bulunan bölgenin büyük bir yıkımla karşılaşması bekleniyor. Rusya’nın birliklerini bu yöne hareket ettirmeye başlaması beklenirken Ukrayna’dan NATO’ya kritik bir uyarı ve çağrı geldi…

• 08 Nisan 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
• 08 Nisan 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
1II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Rus ordusuna ağır kayıplar verdiren Kiev yönetimi NATO’yu, Ukrayna’ya ihtiyaç duyulan askeri yardım yapılmazsa, Donbass savaşının II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak şekilde kanlı olacağı konusunda uyardı. Ukraynalı yetkililer böyle bir durumda Batılı devletlerin aldığı ve bundan sonra alacağı yaptırım kararlarının da bir etkisi olmayacağından korkuyor.

2II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuşma yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba “Bize ya şimdi yardım edersiniz ya da tüm yardımlar için geç kalmış olursunuz. Haftalardan değil, günlerden bahsediyorum. Rusya birlikleri Donbass’ta toplanmadan önce ihtiyacımız olan hava savunma sistemleri, mühimmat, zırhlı araçlar ve jetler olmazsa çok daha fazla insan hayatını kaybedecek.” sözlerini kullandı.

3NATO II. DÜNYA SAVAŞINI HATIRLAYACAK

"NATO II. DÜNYA SAVAŞINI HATIRLAYACAK"

“Ukrayna’nın ihtiyacı olan bu silahlara kavuşacağını umuyorum. Sorun bunları ne zaman elde edeceği. Donbass’ta yaşanacak Savaş NATO’ya II. Dünya Savaşı günlerini hatırlatacak. Buna şüphe yok.”

4II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Kuleba’nın bu çarpıcı uyarısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de örgütün Ukrayna’ya geniş ölçekli silah yardımında bulunmaya devam edeceğini, bununla da yetinmeyip siber saldırılar, kimyasal ve biyolojik silah tehditleri için de yardımcı olacağını açıkladı.

5STOLTENBERG: SAVAŞ YILLAR BOYU SÜREBİLİR

STOLTENBERG: SAVAŞ YILLAR BOYU SÜREBİLİR

Stoltenberg, Putin’in çekilme planı olmadığının anlaşıldığını ve nihai hedefinin Ukrayna’yı bütünüyle kontrol etmek ve cephede başarı sağlayarak işgal amacını gerçekleştirmek istediğini belirtti.

6II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

“Gördüğümüz kadarıyla Rusya birliklerini yeniden bir araya getiriyor ver pozisyon değiştiriyor. Donbass’ta çok büyük bir çatışma bekliyoruz. Uzun sürecek bu savaşa karşı hazırlıklıyız. Savaş haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Bu yüzden de çok daha fazla hazırlık yapmalı ve bu ihtimallere göre davranmalıyız.” Diyen Stoltenberg her yönüyle Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

7ÇAVUŞOĞLU: MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ

ÇAVUŞOĞLU: MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada Buça’da ortaya çıkan görüntülerin barış müzakereleri sürecine zarar verecek kadar kötü olduğunu ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ancak barış anlaşmasıyla son bulabileceğini belirtmiş ve Türkiye’nin iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya devam edeceğini ve müzakerelerin durmaması gerektiğini belirtmişti.

8II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Mevlüt Çavuşoğlu ile aynı saatlerde açıklama yapan Rus mevkidaşı Lavrov ise Ukrayna’nın kendilerine kabul edilemez bir anlaşma taslağıyla geldiğini söylemiş ve Ukrayna’nın kabul edilemez teklifleri olduğunu belirtmişti. Ukrayna’nın baş müzakerecisi Mykhailo Podolyak, Lavrov’un bu açıklamalarının propaganda amaçlı olduğunu söyleyerek Rusya’nın böylece Buça’da yaşanan katliamı örtbas etmeye çalıştığını ima etti.

9II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Dün Yunan parlamentosunda konuşma yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Batı'ya Rus petrolünü reddederek ve Rus bankalarını uluslararası mali sistemden tamamen dışlayarak "Rusya'yı adaletin önüne çıkartma" çağrısını tekrarladı.

10ZELENSKİ: RUSYA AVRUPAYA DA KARŞI

ZELENSKİ: RUSYA AVRUPA'YA DA KARŞI

Bir çevirmen aracılığıyla Yunan Parlamentosu'na konuşan Ukrayna lideri "Avrupa'yı ekonomi ve enerji kriziyle tehdit edenler daima kaybeder. Dürüst olalım, en başından bu yana Rusya'nın hamleleri sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya da karşı" dedi.

11II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Ukrayna lideri dün akşam Facebook'tan yayınladığı video ile halkına seslendi; Kiev'in banliyösü olan Borodyanka'daki yıkımın, Buça'da şu ana kadar ortaya çıkanlardan çok daha kötü olduğunu söyledi.

12II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Zelenski "Borodyanka'daki enkazlar kaldırılmaya başlandı, durum çok korkunç. Rus işgalinin kurbanı olan çok daha fazla kişi var" dedi.

13DONBASS SAVAŞINDA BİZİ NE BEKLİYOR

DONBASS SAVAŞINDA BİZİ NE BEKLİYOR?

İngiltere merkezli ve savunma alanında çalışan düşünce kuruluşu Royal United Services Institute'tan kara savaşları analisti Nick Reynolds, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın "Bölgedeki çatışmalar İkinci Dünya Savaşı'nı andıracak" tahminini gerçekçi bulduğunu söylüyor.

14II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Reynolds "Ukrayna'nın kuzeyinden buraya sevk edilecek birliklerle birlikte Avrupa'da nesillerdir görülmemiş sertlikte çatışmalara tanık olacağız" diyor.

15II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Ukrayna'nın bölgede halihazırda Rusya kontrolünde bulunan topraklarını geri alması ihtimalinin ise birden fazla faktöre bağlı olduğunu vurguluyor.

16II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Ukraynalıların büyük kısmının Kiev'in kuzeyindeki Rus birliklerinin çekilmesini sevinçle karşılamasına rağmen, henüz bu birlikler Donbass'a ulaşmadan Rusya'nın bölgedeki ilerleyişinin yavaş bir şekilde devam ettiğini söyleyen Reynolds "Rusya hâlâ bir ilerleme ivmesine sahip" diyor.

17II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Bu süreçte Batı'nın göndereceği silahların sahada ne kadar işe yarayacağını sorduğumuzda ise "Batı ülkelerinin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar savaşın gidişatını değiştirdi. Fakat NATO cephaneliğindeki silahların önemli bir kısmını verdi ve silah arzı sınırsız değil" ifadelerini kullanıyor.

18SEVKİYATLAR ULAŞMAYABİLİR

SEVKİYATLAR ULAŞMAYABİLİR

Dahası önümüzdeki haftalarda yeni sevkiyatların bölgeye ulaştırılmasında da zorluklarla karşılaşılabilir.

19II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Ukrayna'ya verilen Javelin, Stinger ve NLAW gibi gelişmiş silahların üretim sürecinin kolay olmadığını, karmaşık tedarik zincirleri bulunduğunu vurgulayan Reynolds "Batı ülkeleri talebe yetişmekte zorlanıyor" diyor.

20II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

ABD'nin göndereceğini açıkladığı Switchblade adlı, tek bir askerin taşıyabildiği insansız kamikaze aracının "sahadaki gidişatı kısa sürede değiştirebileceğini" de ekleyen Reynolds, bunun dışında fark yaratacak çok bir seçeneğin kalmadığını söylüyor.

21UKRAYNAYA HANGİ SİLAHLAR GÖNDERİLEBİLİR

UKRAYNA'YA HANGİ SİLAHLAR GÖNDERİLEBİLİR?

BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams, Ukrayna’nın NATO’dan ve diğer destekçilerinden ne tür silah yardımları alabileceğini analinizi yaptı. Adams’ın değerlendirmeleri şu şekilde:

22II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Batılı askeri analistler Rusya'nın Ukrayna savaşında elle tutulur bir zafer gösterebilmek için tüm ağırlığını Donbass bölgesine vereceğini tahmin ediyor.

23II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Burada esas soru Rusya'nın hazırlıklarının ne kadar süreceği ve Ukrayna'nın bu basınca karşı koyup koyamayacağı.

24II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Gündemindeki ilk üç maddenin "silahlar, silahlar ve silahlar" olduğunu söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın perşembe günü "Yeni askeri yardımlar haftalar değil günler içinde ulaşmalı" demesi de bu acil durumdan kaynaklanıyor.

25II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Konuyu görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kuleba, hangi silahların gönderileceği konusunda özellikle net açıklama yapmamayı tercih ediyor.

26NET AÇIKLAMA YAPILMIYOR

NET AÇIKLAMA YAPILMIYOR

Rusya'nın gönderilen silahlardan haberdar olmamasını, böylece bu silahlara göre plan yapamamalarını istiyorlar.

27II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, NATO'nun Ukrayna'ya "yeni ve daha ağır silahlar göndereceğini" söylüyor.

28II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

İngiltere Savunma Bakanlığı da bu hafta Ukraynalı yetkililerin İngiltere'ye geldiğini ve zırhlı personel taşıyıcılarla ilgilendiklerini duyurmuştu. Mastiff modeli araçlar, Ukrayna'ya gönderilecek yardımlar arasında yer alabilir.

29II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

Çek hükümeti Sovyet döneminden kalma T-72 tanklarının gönderileceğini açıklarken ABD de 100 milyon dolarlık Javelin tanksavar silahlarından yollanacağını duyurmuştu.

30II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak Ukraynadan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

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