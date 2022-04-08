II. Dünya Savaşı’nı aratmayacak! Ukrayna'dan NATO’ya kritik uyarı... Donbass savaşı yıllarca sürebilir...

“Gördüğümüz kadarıyla Rusya birliklerini yeniden bir araya getiriyor ver pozisyon değiştiriyor. Donbass’ta çok büyük bir çatışma bekliyoruz. Uzun sürecek bu savaşa karşı hazırlıklıyız. Savaş haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Bu yüzden de çok daha fazla hazırlık yapmalı ve bu ihtimallere göre davranmalıyız.” Diyen Stoltenberg her yönüyle Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.