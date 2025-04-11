Hurda demirden harikalar yaratıyor! Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor
Avcılar'daki atölyesinde büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanan 35 yıllık demir işleme ustası Hüseyin Ergen (51), hayal gücü ile birbirinden farklı figürler ortaya çıkardı. Farklı figürler ilgi odağı olurken, Hüseyin Ergen, "Hedefim geri dönüşüme dikkat çekmek ve neler yapabileceğimi kanıtlamaktı. Başardığımı sanıyorum" dedi.
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
• 11 Nisan 2025 - 13:18 • Son Güncelleme:
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
• 11 Nisan 2025 - 13:18 • Son Güncelleme: