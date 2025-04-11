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GündemHurda demirden harikalar yaratıyor! Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor
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Hurda demirden harikalar yaratıyor! Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor

Avcılar'daki atölyesinde büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanan 35 yıllık demir işleme ustası Hüseyin Ergen (51), hayal gücü ile birbirinden farklı figürler ortaya çıkardı. Farklı figürler ilgi odağı olurken, Hüseyin Ergen, "Hedefim geri dönüşüme dikkat çekmek ve neler yapabileceğimi kanıtlamaktı. Başardığımı sanıyorum" dedi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
• 11 Nisan 2025 - 13:18 • Son Güncelleme:
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
• 11 Nisan 2025 - 13:18 • Son Güncelleme:
1Hurda demirden harikalar yaratıyor Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor

Demir işleme ustası olarak 35 yıldır çalışan Hüseyin Ergen, 5 yıldır büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanarak hayal gücüyle birbirinden farklı figürler yaptı.

2Hurda demirden harikalar yaratıyor Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor

Firuzköy Mahallesi'ndeki atölyesinde onlarca eser ortaya çıkaran ve kendisini geri dönüşüm sanatçısı olarak tanımlayan Hüseyin Ergen, hedefinin geri dönüşüme dikkat çekmek ve atık malzemelerden neler yapılabileceğini kanıtlamak olduğunu söyledi.

3FARKLI YERLERDE KULLANILAN MALZEMELERİ TOPLADIM

'FARKLI YERLERDE KULLANILAN MALZEMELERİ TOPLADIM'

Demir işleme ustası Hüseyin Ergen, "Burada yaptığım eserler arasında şövalyeden, at kafasına kadar çok değişik figürler var. Bu malzemeleri çok farklı yerlerde kullanılan malzemelerden topladım. En sevdiğim figürüm Karayip korsanlarının gemisi.

4Hurda demirden harikalar yaratıyor Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor

İçinde tayfaları var. Bir diğer çalışmam da sağlıklı bir kadın ve göğüs kanserine dikkat çekmek için üzerinde çalıştığım bir figür. Hayalimdeki canavarı da ortaya çıkardım. Burada adaleti temsil eden terazi de var" dedi. 

5TÜRKİYEDE TEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM

'TÜRKİYE'DE TEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

Hüseyin Ergen, "Ben bu işin okulunu okumadım. Eğitimini görenlere de saygım var. Ancak bende proje, çizim, bilgisayardan çıkma ve benzeri yok.

6Hurda demirden harikalar yaratıyor Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor

Şuradaki dinozor 1 ton 700 kilo ağırlığında. Tamamen araba parçalarından oluşuyor. Gerektiğinde iki ayrı parçaya ayrılıp taşınabilecek. Yanında evrim geçirmemiş bir yavrusunu da yaptım.

7Hurda demirden harikalar yaratıyor Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor

Şaha kalkmış at figürümde binlerce kaynak puntası var. Türkiye'de tek olduğumu düşünüyorum. Yaptığım figürler tamamen hayal gücüm" diye konuştu.

8ATIK MALZEMEDEN YAPILABİLMESİ ÇOK GÜZEL

'ATIK MALZEMEDEN YAPILABİLMESİ ÇOK GÜZEL'

Atölyenin önünden geçerken, çocuklarıyla eserleri inceleyen Begüm Coşkun, "Hepsi çok güzel. Çok emek sarf edilmiş. Bunların atık malzemeden yapılabilmesi de çok güzel. Gelip geçince bakıyor, hayran oluyoruz" ifadelerini kullandı.

9Hurda demirden harikalar yaratıyor Otomobil atıklarını sanat eserlerine dönüştürüyor