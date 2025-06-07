Hollanda'dan köyüne getirdi! 13 yıldır para kazandı, şimdi kara kara düşünüyor, ne yaptıysa olmadı
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyünde 13 yıldır çiçek üretimi yapan gurbetçi Bülent Höke, Hollanda'dan getirttiği şakayık tohumlarıyla büyük bir umutla üretim yapıyordu. Ancak mart ayı sonunda yaşanan ani don olayı, Höke’nin çiçeklerine büyük zarar verdi. Don nedeniyle şakayık bitkilerinde sararma ve hastalıklar oluşmaya başladı. Bu durum, emek harcayarak yetiştirdiği çiçeklerin verimliliğini olumsuz yönde etkiledi. Bülent Höke, yaşanan zararın ardından yetkililerden destek ve yardım talep etti.
İHA
• 07 Haziran 2025 - 11:30 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Haziran 2025 - 11:30 • Son Güncelleme: