Hocasının 'yapamazsın' dediği taş bebek sanatını öğrendi, Türkiye’nin 5 kültürel mirasçısından birisi oldu
Antalya'da yaşayan Nuran Avcıoğlu (52), 6 yıl önce gittiği kursta görüp öğrenmek istediğinde hocasının ‘Yapamazsın’ dediği unutulmaya yüz tutmuş taş bebek sanatında, Türkiye’deki 5 kültürel mirasçıdan 1'i oldu. Doğadaki taşları sanata dönüştüren Avcıoğlu, Türk tarihinde de yer bulan sanatı gençlere aktarmak istiyor.
Semih ERSÖZLER / ANTALYA, (DHA)
• 10 Ağustos 2024 - 10:54 • Son Güncelleme:
Semih ERSÖZLER / ANTALYA, (DHA)
• 10 Ağustos 2024 - 10:54 • Son Güncelleme: