Hocasının 'yapamazsın' dediği taş bebek sanatını öğrendi, Türkiye’nin 5 kültürel mirasçısından birisi oldu

Türk tarihinde de çok önemli yeri var. Amacım bunu genç nesillere aktarabilmek, unutturmamak. Antalya’da bu eğitimi veren sadece ben varım. Öğrenmek isteyen herkese eğitim veriyoruz. Bugüne kadar benden ders alıp bu işi mesleğe dönüştürenler var" diye konuştu.