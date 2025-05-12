Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu! Şehirde bir tek o var
Erzurum'da uzun bir süre çiçekçilik yapan kadın Şeyda Sönmez Ebren, hiç bilmediği bir meslekte adeta servet kazandı. Ebren, "günlük 50 kilogram ve 120 çeşit el yapımı Belçika çikolatası üretiyoruz. Hem üretim kapasitesini artırmayı hem de daha fazla sayıda ev hanımını istihdam ederek iş hayatına kazandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.
• 12 Mayıs 2025 - 22:39 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2025 - 22:39 • Son Güncelleme: