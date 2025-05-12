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GündemHiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu! Şehirde bir tek o var
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Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu! Şehirde bir tek o var

Erzurum'da uzun bir süre çiçekçilik yapan kadın Şeyda Sönmez Ebren, hiç bilmediği bir meslekte adeta servet kazandı. Ebren, "günlük 50 kilogram ve 120 çeşit el yapımı Belçika çikolatası üretiyoruz. Hem üretim kapasitesini artırmayı hem de daha fazla sayıda ev hanımını istihdam ederek iş hayatına kazandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

• 12 Mayıs 2025 - 22:39 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2025 - 22:39 • Son Güncelleme:
1Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu Şehirde bir tek o var

Yakutiye ilçesinde bir süre çiçekçilik yapan iki çocuk annesi Ebren, 2019 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) sunduğu, çikolata üretimiyle ilgili projesine hibe desteği aldı. Çeşitli kurslarda çikolata üretimi üzerine eğitim alan ve kendini geliştiren Ebren, üretim ve satış yaptığı iş yerini açıp, eğittiği 8 kadına da istihdam sağladı.

2Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu Şehirde bir tek o var

Ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin birçok noktasına satan Ebren, hem üretimi hem de çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.

3Çikolata üretimi üzerine özel dersler aldım

"Çikolata üretimi üzerine özel dersler aldım"



Girişimci Ebren, Erzurum'da ev kadınlarının çalışabileceği iş yeri sayısının sınırlı olduğunu, kendisinin bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için çaba gösterdiğini söyledi.

KOSGEB üzerinden devletten aldığı hibeyle, Lalapaşa Mahallesi'nde ev tipi çikolata imalathanesi kurduğunu, çalışanlarını da kadınlardan seçtiğini ifade eden Ebren, şunları kaydetti:

4Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu Şehirde bir tek o var

"Gerekli araştırmaları yaptım. Belirli hocalarla tanıştım. Çikolata üretimi üzerine özel dersler aldım. Yurt dışında eğitim alan hocalar, bana ders verdi. Böylelikle çikolataya ilk adımımızı attık. Ben de bildiklerimi burada öğretiyorum. Günlük 50 kilogram ve 120 çeşit el yapımı Belçika çikolatası üretiyoruz. Hem üretim kapasitesini artırmayı hem de daha fazla sayıda ev hanımını istihdam ederek iş hayatına kazandırmayı planlıyoruz."

5Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu Şehirde bir tek o var



Ebren, kadın elinden çıkan çikolataların, sadece Erzurum'da değil yurdun dört bir tarafında büyük beğeni topladığını, her geçen gün daha fazla taleple karşılaştıklarını dile getirdi.

Erzurum ve ülke ekonomisi için bir şeyler yapabileceklerini görmeye başladıklarını anlatan Ebren, "Buna olan inancımız tam. İnşallah, üretim kapasitemizi artırabilirsek, bunu da başarmış olacağız. Erzurum, soğuk ikliminden dolayı çikolata üretimine çok uygun bir bölge. Dolayısıyla iklimsel koşullar da bizim için önemli avantaj oluşturuyor." diye konuştu.

6Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu Şehirde bir tek o var

Hiç bilmediği meslek dalında ilerlemiş olmanın, kendisine olan güveni artırdığına işaret eden Ebren, "Hiçbir kadın, çalışmaktan, risk almaktan kesinlikle korkmasın. Hayal gücünüzle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Bir kadın her şeyi başarabilir." dedi.

7Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu Şehirde bir tek o var

İş yerinin çalışanlarından Ayşe Nihal Kartal da hem okuyup hem çalıştığını aktardı. Kartal, dört gün iş yerinde çalışıp, bir gün de mesleki eğitim merkezine gittiğini belirterek, "Hem çalışıp para kazanıyorum hem de lise eğitimi görüyorum. İşimizi seviyoruz, eğlenceli bir iş. Kolaylıkla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.