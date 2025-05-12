Hiç bilmediği mesleğe girdi, günde 50 kilo satarak fabrikasını kurdu! Şehirde bir tek o var





Ebren, kadın elinden çıkan çikolataların, sadece Erzurum'da değil yurdun dört bir tarafında büyük beğeni topladığını, her geçen gün daha fazla taleple karşılaştıklarını dile getirdi.



Erzurum ve ülke ekonomisi için bir şeyler yapabileceklerini görmeye başladıklarını anlatan Ebren, "Buna olan inancımız tam. İnşallah, üretim kapasitemizi artırabilirsek, bunu da başarmış olacağız. Erzurum, soğuk ikliminden dolayı çikolata üretimine çok uygun bir bölge. Dolayısıyla iklimsel koşullar da bizim için önemli avantaj oluşturuyor." diye konuştu.