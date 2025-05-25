Hatay'ın depremzede kadınları umutlarını kaybetmedi! Güçlerini birleştirerek para kazanmaya başladı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremlerden etkilenen kadınlar, hayat mücadelelerini diri tutarak üretime başladılar. Depremin etkisisnin günbe gün bittiği Hatay'da kadınlar yaptıkları kömbeleri Türkiye'nin çok sayıda iline göndererek ekonomik kazanç elde ediyor. Kooperatife üye 28 kadın, proje sayesinde yaklaşık 1,5 yıldır hamuruna 7 farklı baharat katılarak, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlanan kentin tescilli lezzetini zincir marketler vasıtasıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.
AA
• 25 Mayıs 2025 - 09:27 • Son Güncelleme:
AA
• 25 Mayıs 2025 - 09:27 • Son Güncelleme: