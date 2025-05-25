Hatay'ın depremzede kadınları umutlarını kaybetmedi! Güçlerini birleştirerek para kazanmaya başladı

Atölyede çalışarak kendisini daha iyi hissettiğini belirten Arıcı, "Özgüvenim gelişti, sosyal aktivitem arttı. Buradaki arkadaşlarla güzel zamanlar geçiriyoruz. Üretim yapmak bana çok iyi geldi. Bu işle eşime ve evime de destek oluyorum. Gerçekten bir kadın için ayakta durmak, kendi parasını kazanmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.