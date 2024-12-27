Halı sahada savcılara hakaret eden uzman çavuşa hapis cezası!
Samsun'da Uzman Çavuş Aykan D. (26) yaptıkları halı saha maçında tartıştığı 2 savcıyı tehdit edip, hakarette bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aykan D., iki savcıyı, takım arkadaşlarının ifadesini etkilediği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, savcılar hakkında soruşturma izni vermedi.
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)
• 27 Aralık 2024 - 16:05 • Son Güncelleme:
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)
• 27 Aralık 2024 - 16:05 • Son Güncelleme: