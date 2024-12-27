Halı sahada savcılara hakaret eden uzman çavuşa hapis cezası!

‘SAVCI OLDUKLARINI BİLMİYORDUM’

Aykan D., yaptığı savunmada, “Karşı takımda Ö.F.A. isimli şahıs bana faul yaptı, ben de ona olayı anlatmak için elimi kullanarak yaptığı şeyi gösterdim. Bu sırada savcı Ş.D. ‘Ne el kol hareketi yapıyorsun lan, elini kolunu indir’ diyerek bağırdı. Bana doğru yürüyordu, ben de ona ‘Sen kime lan diyorsun’ şeklinde cevap verdim. Sonrasında savcı H.Ö., arkadan koşarak ‘Sen kime cevap veriyorsun’ dedi. Ben kendilerini tehdit etmedim. Sonrasında beni içeriye götürdüler. İddianamede geçtiği gibi hakaretlerde bulunmadım. Ben sinirlenerek oradaki kapıya vurdum ama kimseye hakaret etmedim. Ş.D. bana ithafen ‘Sen pazartesiyi bekle, görüşeceğiz’ dedi. Ben daha sonra başka bir kısma geçtim. Tartıştığımız sırada savcı olduklarını bilmiyordum” dedi.