• 21 Şubat 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!
Ünlü şarkıcı Hadise'nin bir süredir kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar ve tehditlerle başı dertte. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi olmuştu. Mahkemeye taşınan konuda posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayran hakkında karar çıktı.
• 21 Şubat 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
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Hadise bir süredir kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar ve tehditlerle uğraşıyor. Şikayetçi olan Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi oldu. Dava açtığı Ümit S. isimli şahsın tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Uzun zamandır taciz edilen Hadise'nin saplantılı hayranıyla ilgili mahkeme kararı çıktı!
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