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MagazinHadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!
HaberlerMagazin Haberleri Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!
• 21 Şubat 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:

Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin bir süredir kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar ve tehditlerle başı dertte. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi olmuştu. Mahkemeye taşınan konuda posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayran hakkında karar çıktı.

• 21 Şubat 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
1Hadisenin başı sapığı ile dertte Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor dediği kişinin cezası belli oldu
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Hadise bir süredir kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar ve tehditlerle uğraşıyor. Şikayetçi olan Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi oldu. Dava açtığı Ümit S. isimli şahsın tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

2Hadisenin başı sapığı ile dertte Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor dediği kişinin cezası belli oldu

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Uzun zamandır taciz edilen Hadise'nin saplantılı hayranıyla ilgili mahkeme kararı çıktı!

3Hadisenin başı sapığı ile dertte Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor dediği kişinin cezası belli oldu

Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor" diye şikayetçi olduğu Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

4Hadisenin başı sapığı ile dertte Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor dediği kişinin cezası belli oldu

Ümit S., basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

5Hadisenin başı sapığı ile dertte Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor dediği kişinin cezası belli oldu

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Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!

Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!