Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!

Hadise bir süredir kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar ve tehditlerle uğraşıyor. Şikayetçi olan Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi oldu. Dava açtığı Ümit S. isimli şahsın tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.