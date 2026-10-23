GRİZU PATLAMASI NEDİR? Neden patlama meydana gelir? Grizu patlaması nasıl oluşur?

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Maden kazalarıyla ilgili gelişmelerin ardından en çok araştırılan konular arasında “Grizu patlaması nedir?”, “Grizu patlaması neden olur?” ve “Grizu patlaması nasıl oluşur?” soruları yer alıyor.



Özellikle yer altı kömür madenlerinde karşılaşılabilen grizu, tek başına bir patlama anlamına gelmez. Grizu patlamasının meydana gelebilmesi için yanıcı gazın havayla tehlikeli bir oranda karışması ve ardından kıvılcım, açık alev ya da yüksek sıcaklık gibi bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi gerekir.



Bu nedenle grizu patlamalarının oluşumunda gaz birikimi kadar havalandırma, gaz ölçümü, elektrikli ekipmanların güvenliği ve çalışma ortamındaki kontrol sistemleri de kritik önem taşır.