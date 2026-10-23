Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması faciaya yol açtı. İlk açıklamalara göre 3 madenci hayatını kaybetti, 5 işçi ise yaralandı. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı belirtildi.
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında saat 10.00 sıralarında grizu patlaması oldu. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından madenden çıkarılan 7 işçiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Madende mahsur kalan 1 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı 3'e yükseldi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Çiftçi açıklamasında, "Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Yaşanan olayda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımızdan birinin durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir." ifadelerini kullandı.
VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 2 YARALI ENTÜBE EDİLDİ
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maalesef bir maden kazası oldu. Gelik beldesinde bir grizu patlaması meydana geldi. Şu an tabi bütün bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Ocakta 8 kişi olduğu bilgisi vardı. Bu 8 kişiden 7’si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 madencimizden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal ettirildi. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4’ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi’nde. Yaralılardan 3’ünün durumu iyi. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Büyük geçmiş olsun. Şu anda bir madencimiz madende ona ulaşıldı. Çıkarılmaya çalışılıyor. Onun tam hayati durumunu kesin teyit edemedik. Durum bu şekilde başımız sağ olsun” dedi.