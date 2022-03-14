Fulya Zenginer'den karnı burnunda pozlar! '29'uncu hafta'
Üç yıl önce grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan güzel yıldız, 29. haftadan karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık beş ay önce duyurmuştu.
KÖTÜ YORUMU İFŞA ETTİ
Son olarak eşi Kuntay Tarık Evren'in göbeğini öptüğü pozla gündem olan 32 yaşındaki Fulya Zenginer, bu kez takipçisinden gelen bir yorumu ifşa etti.
Cilt bakımıyla ilgili çektiği bir videoya yapılan yorumu paylaşan Zenginer, "Günlük insandan iğrenme dozumuzu da aldık oh' notunu düştü. Oyuncuya yapılan yorumda; "Bir insan neden leke için dermatoloğa gidip lazer tedavisi olmaz. Bir de oyuncu olacak bunlar. BB kremsiz dışarı çıkılmayacak bir cilt tipi var. İki tane güneş lekesi dert eden ben herhalde bu şekilde cildim olsa sinirden aynalara küserdim" ifadeleri yer alıyor.
"AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR..."
Daha önce bebeğinin ultrason fotoğraflarını paylaşan Fulya Zenginer, "Ailenin yeni üyesi yükleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" ifadelerini kullanmıştı.