Fulya Zenginer'den karnı burnunda pozlar! '29'uncu hafta'

Cilt bakımıyla ilgili çektiği bir videoya yapılan yorumu paylaşan Zenginer, "Günlük insandan iğrenme dozumuzu da aldık oh' notunu düştü. Oyuncuya yapılan yorumda; "Bir insan neden leke için dermatoloğa gidip lazer tedavisi olmaz. Bir de oyuncu olacak bunlar. BB kremsiz dışarı çıkılmayacak bir cilt tipi var. İki tane güneş lekesi dert eden ben herhalde bu şekilde cildim olsa sinirden aynalara küserdim" ifadeleri yer alıyor.