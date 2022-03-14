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MagazinFulya Zenginer'den karnı burnunda pozlar! '29'uncu hafta'
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• 14 Mart 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:

Fulya Zenginer'den karnı burnunda pozlar! '29'uncu hafta'

Üç yıl önce grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan güzel yıldız, 29. haftadan karnı burnunda pozlarını paylaştı.

• 14 Mart 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Fulya Zenginerden karnı burnunda pozlar 29uncu hafta
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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık beş ay önce duyurmuştu.

2Fulya Zenginerden karnı burnunda pozlar 29uncu hafta

Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, bebeğinin adını 'Milan' koyacağını açıklamıştı. Anne olmak için sabırsızlanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

3Fulya Zenginerden karnı burnunda pozlar 29uncu hafta

Hamileliğinde 29'uncu haftaya giren Zenginer, "29'uncu hafta, Milan ve ben" notuyla yeni hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.

4Fulya Zenginerden karnı burnunda pozlar 29uncu hafta

Ünlü ismin bu pozuna "Harikasın, Bizim Rihanna'dan neyimiz eksik, Queen Mother, Rihanna Part 2" gibi yorumlar yapıldı.

5KÖTÜ YORUMU İFŞA ETTİ

KÖTÜ YORUMU İFŞA ETTİ

Son olarak eşi Kuntay Tarık Evren'in göbeğini öptüğü pozla gündem olan 32 yaşındaki Fulya Zenginer, bu kez takipçisinden gelen bir yorumu ifşa etti.

6Fulya Zenginerden karnı burnunda pozlar 29uncu hafta

Cilt bakımıyla ilgili çektiği bir videoya yapılan yorumu paylaşan Zenginer, "Günlük insandan iğrenme dozumuzu da aldık oh' notunu düştü. Oyuncuya yapılan yorumda; "Bir insan neden leke için dermatoloğa gidip lazer tedavisi olmaz. Bir de oyuncu olacak bunlar. BB kremsiz dışarı çıkılmayacak bir cilt tipi var. İki tane güneş lekesi dert eden ben herhalde bu şekilde cildim olsa sinirden aynalara küserdim" ifadeleri yer alıyor.

7AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR...

"AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR..."

Daha önce bebeğinin ultrason fotoğraflarını paylaşan Fulya Zenginer, "Ailenin yeni üyesi yükleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" ifadelerini kullanmıştı.

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Fulya Zenginer'den karnı burnunda pozlar! '29'uncu hafta'

Fulya Zenginer'den karnı burnunda pozlar! '29'uncu hafta'

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