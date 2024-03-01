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Gündem Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa'da harekete geçildi! Ramazan'ı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak
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Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa'da harekete geçildi! Ramazan'ı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak

Market fiyatlarındaki artış toplumun büyük kesimi tarafından tepki ile karşılanıyor. Neredeyse gün aşırı yapılan etiket değişiklikleri ile ilgili harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesince aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa’nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

• 01 Mart 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 01 Mart 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
1 Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisada harekete geçildi Ramazanı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak

Düzenli olarak market denetimleri yapan Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Sakarya olmak üzere 10 ilde eş zamanlı denetimler yapıldı.

2 Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisada harekete geçildi Ramazanı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşen denetimde Ticaret Bakanlığı ekipleri, bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan’ın gözetiminde yapılan denetimde,

3 Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisada harekete geçildi Ramazanı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak

ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyatı, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

4 Ramazan boyunca da yoğun bir şekilde denetime devam edeceğiz

"Ramazan boyunca da yoğun bir şekilde denetime devam edeceğiz"

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tan, “Ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerimiz devam etmektedir.

5 Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisada harekete geçildi Ramazanı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak

Ramazan boyunca da yoğun bir şekilde denetime devam edeceğiz. Ankara’nın her yerinde günde 12 lokasyonda denetimlerimiz devam ediyor” dedi.

6 Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisada harekete geçildi Ramazanı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak

Denetim yapılan markette herhangi bir fahiş fiyat durumuyla karşılaşılmadığını belirten Tan, karşılaşıldığı takdirde idari yaptırım uygulanacağını dile getirdi.

7 Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisada harekete geçildi Ramazanı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak