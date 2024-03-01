Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa'da harekete geçildi! Ramazan'ı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak

ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyatı, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.