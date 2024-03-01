Fahiş fiyatlarla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa'da harekete geçildi! Ramazan'ı fırsata çevirenlere göz açtırılmayacak
Market fiyatlarındaki artış toplumun büyük kesimi tarafından tepki ile karşılanıyor. Neredeyse gün aşırı yapılan etiket değişiklikleri ile ilgili harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesince aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa’nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
• 01 Mart 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 01 Mart 2024 - 12:30 • Son Güncelleme: