• 17 Mart 2022 - 17:14 • Son Güncelleme:
Ezgi Mola kesik saçları ile bakın kime benzedi! Sosyal medyayı yıktı geçti...
TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Aparmanı'nda Safiye karakteri ile oyunculuk gücünü sergileyen Ezgi Mola 61. bölümde saçlarını kökünden keserek izleyenleri ekrana kilitlemişti. Ezgi Mola son halini paylaştı ve kendini bakın hangi ünlüye benzetti. Ezgi Mola bu paylaşımı ile de sosyal medyayı yıktı,geçti...
• 17 Mart 2022 - 17:14 • Son Güncelleme:
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TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteri ile akıllara kazınan Ezgi Mola, rolü gereği saçlarını kısacık kesmişti. Ezgi Mola son haline Instagram'dan paylaştı ve kendi imajını Justin Bieber'in imajına benzetti.
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