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MagazinEzgi Mola kesik saçları ile bakın kime benzedi! Sosyal medyayı yıktı geçti...
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• 17 Mart 2022 - 17:14 • Son Güncelleme:

Ezgi Mola kesik saçları ile bakın kime benzedi! Sosyal medyayı yıktı geçti...

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Aparmanı'nda Safiye karakteri ile oyunculuk gücünü sergileyen Ezgi Mola 61. bölümde saçlarını kökünden keserek izleyenleri ekrana kilitlemişti. Ezgi Mola son halini paylaştı ve kendini bakın hangi ünlüye benzetti. Ezgi Mola bu paylaşımı ile de sosyal medyayı yıktı,geçti...

• 17 Mart 2022 - 17:14 • Son Güncelleme:
1Ezgi Mola kesik saçları ile bakın kime benzedi Sosyal medyayı yıktı geçti...
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TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteri ile akıllara kazınan Ezgi Mola, rolü gereği saçlarını kısacık kesmişti. Ezgi Mola son haline Instagram'dan paylaştı ve kendi imajını Justin Bieber'in imajına benzetti.

2Ezgi Mola kesik saçları ile bakın kime benzedi Sosyal medyayı yıktı geçti...

Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'nında saçlarını kestikten sonra normal hayatındaki imajı merak konusu olmuştu. Güzel oyuncunun yeni imajı da takipçileri tarafından beğenildi.

3Ezgi Mola kesik saçları ile bakın kime benzedi Sosyal medyayı yıktı geçti...

Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz ile rol paylaştığı Masumlar Apartmanında Safiye ile oyunculuk yeteneğini sergileyen Ezgi Mola rolü için çok sevdiği saçlarından bile vazgeçmişti.

4Ezgi Mola kesik saçları ile bakın kime benzedi Sosyal medyayı yıktı geçti...

Ezgi Mola'nın son hali takipçileri ve hayranları tarafından çok beğenildi.

5Ezgi Mola kesik saçları ile bakın kime benzedi Sosyal medyayı yıktı geçti...

Ezgi Mola, genç kızların sevgilisi dünya starı Justin Bieber'ın fotoğraf karesi ile kendi fotoğrafını birlikte paylaşarak 'Benzer işler' yazdı ve Justin Bieber'ı da etiketledi. Mola'nın bu paylaşımı sosyal medyayı yıktı,geçti.

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