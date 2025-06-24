Erzurum'daki potansiyel açığa çıktı! Hazine dosyaya girdi: Başvuru yapılıyor
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Özlem Karakul, Erzurum'daki tabyaların somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerinin yüksek olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi ile birlikte adaylık ve geçici listeye sunulmak üzere bir dosya hazırlığına yönelik çalışmaların yapıldığını söyledi.
• 24 Haziran 2025 - 11:38 • Son Güncelleme:
• 24 Haziran 2025 - 11:38 • Son Güncelleme: