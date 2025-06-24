Erzurum'daki potansiyel açığa çıktı! Hazine dosyaya girdi: Başvuru yapılıyor

UZUN SOLUKLU BİR SÜREÇ

İnceleme ve araştırmalar sonucunda tabyaların UNESCO Dünya Miras Listesi'ne sunulma potansiyeli olduğunu belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Karakul, adaylık ve geçici listeye sunulmak üzere bir 'adaylık dosyası' hazırlığını başlattıklarını söyledi. Prof. Dr. Karakul, "Bu konuda birçok çalışma yapılması gerekiyor. Öncelikle tabyaların belgelenmesi, özgün niteliklerinin tespiti gerekiyor. Bunların korunmasına yönelik çok sayıda çalışmanın yerel yönetimler ve üniversite iş birliği ile yapılması, bu kapsamlı çalışmaların geçici liste için hazırlanacak dosya için kullanılması gerekmektedir. Adaylık süreci, kapsamlı çalışmaların gerektiği uzun soluklu bir süreç olmakla birlikte, sürecin başlaması çok önemli diye düşünüyorum. Tabyaların özgünlük ve bütünlüğü ile üstün evrensel değerini ortaya koymaya ve korumaya yönelik çalışmaların sayısı ne kadar artarsa, dünya miras listesi ve geçici listesine sunulma ve listeye kaydedilme konusundaki avantajları da yüksek olur. Bu kapsamda Erzurum'daki tabyaların özgünlüğünü koruyanların birlikte, seri miras ve kültürel peyzaj alanları olarak da aday gösterilme potansiyeli bulunmaktadır. Geçici listeye kaydedilme sürecinin ardından dünya miras listesine adaylık ve kaydedilme sürecinde için tabyaların mutlaka bir yönetim planı, alan yönetiminin de yapılması gereklidir. Tabyaların özgün değerlerinin korunması, özgünlüğü zarar veren unsurların da yok edilmesine yönelik çalışmaların farklı kurumların üniversite ve yerel yönetimlerin iş birliği halinde yürütülmesi gerekir" diye konuştu.