Erciyes'te sömestr yoğunluğu! Rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sezon 1 ay önce başladı. Geçen sene karın geç yağmasına rağmen 2,5 milyon misafir ağırladık. Bu sene umuyorum ki 3 milyondan daha fazla bir misafirimiz olacak. Polonya'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Belarus'tan, Çekya’dan, İskandinav ülkelerinden, İngiltere'den ve Meksika'dan bile gelenler var. Artık Erciyes kabuğunu açtı. 19 mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometre pist uzunluğu var. Otellerimiz doldu, taşıyor. Malum sömestir tatili de yaklaşıyor. Bizim keyfimiz biraz daha artıyor. Ben inanıyorum bu doluluk oranıyla misafirlerimiz gelmeye de devam edecek” ifadelerini kullandı.