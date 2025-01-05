Erciyes'te sömestr yoğunluğu! Rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı
Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde, sömestr tatili için yapılan rezervasyonlarla oteller, yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Karne hediyesi Erciyes’te kayak. Bundan daha güzel bir ödül olmaz" dedi. Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen ise "Sömestr ayın 18’inde başlayacak ama bizim doluluk oranlarımız yüzde 70-80‘lere ulaştı. Çok az boş odamız kaldı. Sömestr döneminde de otelimizde her gün canlı müzik ve etkinlikler yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Nuray UZATMAZ/KAYSERİ, (DHA)
• 05 Ocak 2025 - 10:32 • Son Güncelleme:
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Nuray UZATMAZ/KAYSERİ, (DHA)
• 05 Ocak 2025 - 10:32 • Son Güncelleme: