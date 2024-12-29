Elazığ'da öğrenciler hem eğitim alıyor hem de para kazanıyor! Yılda 2 milyon TL ciro yapıyorlar
Günlük 35 bin ekmek üreterek depremzedelerin imdadına yetişen Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fırın gibi çalışıyor. Günlük 4 bin ekmek olmak üzere birçok unlu mamul üreten okul, yılda 2 milyon ciro yapıyor. Bir yandan öğrenen öğrenciler diğer yandan da döner sermayeden aldıkları ücret ile okul harçlıklarını çıkartıyor.
İHA
• 29 Aralık 2024 - 11:11 • Son Güncelleme:
İHA
• 29 Aralık 2024 - 11:11 • Son Güncelleme: