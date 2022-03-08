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MagazinEbru Şancı'dan olay itiraf! 'Gecenin yarısı kalkıp, Alpaslan'ı boğasım geliyor!'
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şancı'dan olay itiraf! 'Gecenin yarısı kalkıp, Alpaslan'ı boğasım geliyor!'
• 08 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:

Ebru Şancı'dan olay itiraf! 'Gecenin yarısı kalkıp, Alpaslan'ı boğasım geliyor!'

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı,'2. Sayfa' programına konuk oldu. Sosyal medyada eşiyle ilgili paylaşımlarla gündeme gelen üç çocuk annesi eski manken, canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

• 08 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Ebru Şancıdan olay itiraf Gecenin yarısı kalkıp, Alpaslanı boğasım geliyor
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Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlenmiş, ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapılmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunuyor.

2KOCAMI SEVİYORUM

"KOCAMI SEVİYORUM"

38 yaşındaki eski manken, '2. Sayfa' canlı yayınında evlilik üzerine konuşulurken, "İyi ki evlenmişim, hiç pişman olmadım. Bazen gecenin bir yarısında kalkıp, boğasım geliyor ama yine de seviyorum kocamı. Her noktada delirebilirim ama sinirim beş dakika. Bende kin yok, uzatma yok, surat asma yok" itirafında bulundu.

3Ebru Şancıdan olay itiraf Gecenin yarısı kalkıp, Alpaslanı boğasım geliyor

"Seni en son ne zaman çok sinir etti?" sorusuna Şancı, "Çok yapıyor ama ben de ona yapıyorumdur. Mesela onunla hiçbir şey izlenmiyor. Filmi 42'nci dakikasında açıyor, 'Bu film çok güzel' diyor. Kardeşim 42 dakika geçmiş, ben ne izleyeceğim? Filmi başından aç birlikte izleyelim. Bir açıyor; Spider-Man, Batman. Orada beni çok sinir ediyor" yanıtını verdi.

4HİÇBİR KADI KOCANIN ORTAK NOKTASI YOK

"HİÇBİR KADI KOCANIN ORTAK NOKTASI YOK"

Ünlü isim, "Fark ettim ki sekiz yıllık evliliğimizin sonunda hiçbir ortak noktamız yok. Bence her evlilik gibi hiçbir karı kocanın ortak noktası olduğuna inanmıyorum. Ortak noktamız çocuk. Ortak noktası olan zaten kankan oluyor, kocan olmuyor" şeklindeki esprili sözleriyle adından söz ettirdi.

5BABASINA ÇEKTİ

"BABASINA ÇEKTİ"

Eşiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Şancı, ünlü futbolcunun ev haliyle dalga geçmişti. Minik oğlunun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı, "Otu çek köküne bak, babasına çekti, çorap çıkarıyor" norunu düşmüştü.

6Ebru Şancıdan olay itiraf Gecenin yarısı kalkıp, Alpaslanı boğasım geliyor

Ebru Şancı, daha önce de DJ Janti'nin şarkısıyla birlikte eşinin çoraplarını ortaya atışını paylaşarak "Galatasaray'da da oynasa o çorap sağa sola fırlatılıyor hepsi aynı" demişti.

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