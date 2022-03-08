Ebru Şancı'dan olay itiraf! 'Gecenin yarısı kalkıp, Alpaslan'ı boğasım geliyor!'
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı,'2. Sayfa' programına konuk oldu. Sosyal medyada eşiyle ilgili paylaşımlarla gündeme gelen üç çocuk annesi eski manken, canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlenmiş, ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapılmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunuyor.
"KOCAMI SEVİYORUM"
38 yaşındaki eski manken, '2. Sayfa' canlı yayınında evlilik üzerine konuşulurken, "İyi ki evlenmişim, hiç pişman olmadım. Bazen gecenin bir yarısında kalkıp, boğasım geliyor ama yine de seviyorum kocamı. Her noktada delirebilirim ama sinirim beş dakika. Bende kin yok, uzatma yok, surat asma yok" itirafında bulundu.
"Seni en son ne zaman çok sinir etti?" sorusuna Şancı, "Çok yapıyor ama ben de ona yapıyorumdur. Mesela onunla hiçbir şey izlenmiyor. Filmi 42'nci dakikasında açıyor, 'Bu film çok güzel' diyor. Kardeşim 42 dakika geçmiş, ben ne izleyeceğim? Filmi başından aç birlikte izleyelim. Bir açıyor; Spider-Man, Batman. Orada beni çok sinir ediyor" yanıtını verdi.
"HİÇBİR KADI KOCANIN ORTAK NOKTASI YOK"
Ünlü isim, "Fark ettim ki sekiz yıllık evliliğimizin sonunda hiçbir ortak noktamız yok. Bence her evlilik gibi hiçbir karı kocanın ortak noktası olduğuna inanmıyorum. Ortak noktamız çocuk. Ortak noktası olan zaten kankan oluyor, kocan olmuyor" şeklindeki esprili sözleriyle adından söz ettirdi.