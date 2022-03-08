Ebru Şancı'dan olay itiraf! 'Gecenin yarısı kalkıp, Alpaslan'ı boğasım geliyor!'

"Seni en son ne zaman çok sinir etti?" sorusuna Şancı, "Çok yapıyor ama ben de ona yapıyorumdur. Mesela onunla hiçbir şey izlenmiyor. Filmi 42'nci dakikasında açıyor, 'Bu film çok güzel' diyor. Kardeşim 42 dakika geçmiş, ben ne izleyeceğim? Filmi başından aç birlikte izleyelim. Bir açıyor; Spider-Man, Batman. Orada beni çok sinir ediyor" yanıtını verdi.