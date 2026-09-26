e-YDS 2026/10 BUGÜN! e-YDS saat kaçta, kaç dakika sürecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2026/10 İngilizce sınavı bugün yapılacak. Elektronik ortamda uygulanacak sınav saat 13.45’te başlayacak, adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, e-YDS kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 26 Eylül 2026 e-YDS sınavına ilişkin merak edilenler...
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Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın bu yılki onuncu uygulaması bugün gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre e-YDS 2026/10 İngilizce sınavı 26 Eylül Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav merkezlerinde yapılacak.Sınava girecek adaylar için günün en kritik saati ise 13.30. ÖSYM, adayların bu saatten sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu. Sınav saat 13.45’te başlayacak.
e-YDS 2026/10 saat kaçta başlayacak?
e-YDS 2026/10 İngilizce sınavı saat 13.45’te başlayacak.Adayların sınav binasına giriş işlemlerini son dakikaya bırakmaması gerekiyor. ÖSYM’nin sınava giriş belgesi duyurusuna göre saat 13.30’dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacak.Bu nedenle adayların giriş kontrollerini ve salonlarına yerleşme süresini de hesaba katarak sınav merkezinde daha erken bulunması gerekiyor.
e-YDS kaç dakika sürecek?
e-YDS'de kaç soru var?
e-YDS’de adaylara 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanıyor.Sorular; sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama gibi farklı alanlardan geliyor. Her soru için beş seçenek bulunuyor ve adaylar cevaplarını bilgisayar ekranı üzerinden işaretliyor.Sınavın elektronik ortamda yapılması nedeniyle klasik YDS’den farklı olarak basılı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanılmıyor.
e-YDS 2026/10 nerede yapılacak?
e-YDS 2026/10 İngilizce sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak.Adayların hangi bina ve salonda sınava girecekleri bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.Sınava giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina, salon ve diğer sınav bilgileri yer alıyor.
e-YDS sınav giriş belgesi nereden alınır?
Sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabiliyor.Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS’e giriş yaptıktan sonra e-YDS 2026/10 sınava giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.ÖSYM, sınava giriş belgelerini adayların adreslerine ayrıca göndermiyor. Adayların sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.
e-YDS'ye girerken hangi belgeler gerekli?
Adayların sınava giriş belgesinin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurması gerekiyor.Fotoğraflı T.C. kimlik kartı, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport kabul edilen belgeler arasında yer alıyor.Kimlik belgesini kaybeden veya kimlik kartında fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günü bazı il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre e-YDS 2026/10 sonuçlarının 26 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.Adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmiyor.
e-YDS puanı nasıl hesaplanıyor?
e-YDS sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanıyor.Adayların doğru cevap sayıları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda yabancı dil seviyeleri A, B, C, D ve E olmak üzere farklı düzeylerde sınıflandırılıyor.90-100 puan aralığı A, 80-89 puan aralığı B, 70-79 puan aralığı C, 60-69 puan aralığı D ve 50-59 puan aralığı E düzeyi olarak kabul ediliyor.
e-YDS ile YDS arasında fark var mı?
e-YDS ile YDS, adayların yabancı dil bilgisini ölçen ÖSYM sınavları olmakla birlikte uygulanış biçimleri bakımından ayrılıyor.YDS klasik sınav salonlarında basılı soru kitapçığıyla uygulanırken e-YDS bilgisayar üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.e-YDS’nin yıl içerisinde daha sık yapılması da iki sınav arasındaki önemli farklardan biri.Puanların hangi kurumlarda ve hangi amaçlarla kullanılabileceği ise ilgili kurumların güncel mevzuat ve başvuru koşullarına göre değişebiliyor.
e-YDS 2026/10 sınav ücreti ne kadardı?
2026 e-YDS kılavuzunda sınav ücreti 2 bin 150 TL olarak yer aldı.e-YDS 2026/10 için başvurular 9-17 Eylül tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci tamamlandığı için sınav günü adayların özellikle sınav saati, bina giriş saati, gerekli belgeler ve sınav süresine dikkat etmesi gerekiyor.
e-YDS 2026/10 için son hatırlatma
e-YDS 2026/10 İngilizce sınavı 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te başlayacak.Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 180 dakika sürecek ve 80 soru yöneltilecek.ÖSYM’nin takvimine göre sınav sonuçlarının da 26 Eylül’de açıklanması planlanıyor.