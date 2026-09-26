e-YDS 2026/10 BUGÜN! e-YDS saat kaçta, kaç dakika sürecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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e-YDS puanı nasıl hesaplanıyor?

e-YDS sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanıyor.Adayların doğru cevap sayıları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda yabancı dil seviyeleri A, B, C, D ve E olmak üzere farklı düzeylerde sınıflandırılıyor.90-100 puan aralığı A, 80-89 puan aralığı B, 70-79 puan aralığı C, 60-69 puan aralığı D ve 50-59 puan aralığı E düzeyi olarak kabul ediliyor.



e-YDS ile YDS arasında fark var mı?

e-YDS ile YDS, adayların yabancı dil bilgisini ölçen ÖSYM sınavları olmakla birlikte uygulanış biçimleri bakımından ayrılıyor.YDS klasik sınav salonlarında basılı soru kitapçığıyla uygulanırken e-YDS bilgisayar üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.e-YDS’nin yıl içerisinde daha sık yapılması da iki sınav arasındaki önemli farklardan biri.Puanların hangi kurumlarda ve hangi amaçlarla kullanılabileceği ise ilgili kurumların güncel mevzuat ve başvuru koşullarına göre değişebiliyor.