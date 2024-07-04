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Gündem E-devlet hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir! 'Hemen kontrol edin'
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E-devlet hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir! 'Hemen kontrol edin'

e-Devlet ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet üzerinden erişim sağlayan vatandaşlar, işlemlerin yanı sıra kendilerine dair birçok sorgulama da gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere sigortalı çalışanlara yeni işe başladıkları kurumda otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yapılıyor. BES kapsamında maaşlarından kesinti yapılan vatandaşların her ay bankalarında para birikiyor. Bu durumunda farkında olmayan birçok kişi var. İşte detaylar…

• 04 Temmuz 2024 - 08:56 • Son Güncelleme:
• 04 Temmuz 2024 - 08:56 • Son Güncelleme:
1 E-devlet hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir Hemen kontrol edin

e-Devlet vatandaşların sıklıkla ihtiyaç duydukları işlemler göz önüne alınarak elektronik ortamda, hızlı hizmet sunmaya devam ediyor.

2 E-devlet hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir Hemen kontrol edin

Bireysel Emeklilik Sistemi ve şahıs ödemelerine dair sorgulama da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

3 BİRİKMİŞ OLAN MİKTARI ÖĞRENMEK ÇOK KOLAY

BİRİKMİŞ OLAN MİKTARI ÖĞRENMEK ÇOK KOLAY!

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra ‘hizmet ara’ kısmına ‘Takasbank’ yazın.

4 E-devlet hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir Hemen kontrol edin

Takasbank Bireysel Emeklilik Bilgilendirme İşlemleri ekranında maaşınızdan kesilen BES birikimlerini görebilirsiniz.

5 E-devlet hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir Hemen kontrol edin

Sağ alt taraftaki ‘Sorgulama işlemleri’ butonuna basarsanız bugüne dek adınıza kesilen tüm BES birikimlerinin kaç TL olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

6 E-devlet hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir Hemen kontrol edin

Öte yandan şahıs ödemeleri ekranında da vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi tutarlar da sorgulanabilmektedir.