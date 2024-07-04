E-devlet hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir! 'Hemen kontrol edin'
e-Devlet ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet üzerinden erişim sağlayan vatandaşlar, işlemlerin yanı sıra kendilerine dair birçok sorgulama da gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere sigortalı çalışanlara yeni işe başladıkları kurumda otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yapılıyor. BES kapsamında maaşlarından kesinti yapılan vatandaşların her ay bankalarında para birikiyor. Bu durumunda farkında olmayan birçok kişi var. İşte detaylar…
• 04 Temmuz 2024 - 08:56 • Son Güncelleme:
• 04 Temmuz 2024 - 08:56 • Son Güncelleme: