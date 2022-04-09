Dünyanın gözü 9 Mayıs’ta! Rusya lideri Putin o gün ne diyecek?

MACRON DA DEĞİNDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, 9 Mayıs tarihine dikkat çekti. Dün yaptığı konuşmada Fransız lider Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup ettiği bayrama atıfta bulunarak, “9 Mayıs, Rusya için ulusal bir bayram, önemli bir askeri olay ve 9 Mayıs’ın Putin için bir zafer günü olma zorunluluğu neredeyse kesin. Çabalarını Donbas’ta yoğunlaştıracaklar ve önümüzdeki günlerde çok zor sahneleri tecrübe edeceğiz” dedi.