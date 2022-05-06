Dünyanın en korkunç salgını, insanlığın yarısını yok etti! Koronavirüs bitmeden ‘gizli hepatit’ patladı, Avrupa'dan dünyaya yayılıyor...
Koronavirüs salgınından neredeyse sona gelindi. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyada hayatı felç eden pandemi, hem vaka hem de ölüm sayılarının giderek azalması ile hayatımızdan çıkmak üzere. Ancak henüz kovid-19'dan tam olarak kurtulmadan yeni salgın alarmı verildi. Tüm dünya risk altında. Avrupa'da gizemli bir hastalık daha patlak verdi. Koronavirüs de ilk çıktığı dönemde akciğerlerde hasar bırakan gizemli bir hastalık olarak hayatımıza girmişti. Tıp çevrelerinin son zamanlarda en fazla konuştuğu konular arasında yer alan ‘gizemli hepatit' virüsü, büyük endişelere neden oldu. Uzmanlar çocuklarda karaciğer yetmezliğine neden olabilen hastalığa karşı ebeveynleri uyarırken, şimdiden birçok çocuk karaciğer nakli oldu. Salgın hastalıkların art arda yaşanması akıllara tarih boyunca insanlığın yaşadığı büyük salgınları getirdi. Dünyanın en büyük salgını... Asırlar önce milyonlarca kişiyi öldürdü, ülkenin yüzde 40'ını yok etti. İşte tarihte büyük ölümlere neden olan salgın hastalıklar…
100.000.000 kişi - Jüstinyen veba salgını (541-542) Justinianus Veba Salgını
Bizans İmparatorluğu'nda ortaya çıkmış, özellikle başkenti Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğu, Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkilemişti. Tarihteki en büyük veba salgınlarından biriydi. Salgında nüfusun %40'ı hayatını kaybetmişti.
50.000.000 kişi - Kara Veba (1346 - 1350) Büyük Veba Salgını
Kara Ölüm ya da Kara Veba, 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açmıştı. Asya'nın güney batısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşmıştı. Salgına Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı düşünülüyor. Salgın, yayıldığı ülkelerde savaşlardan daha fazla can almıştı.
100.000 kişi - Büyük Londra Vebası (1665 - 1666)
Büyük Londra Vebası, 1665–66 yılları arasında İngiltere Krallığı'nda yaşanmış son büyük epidemikti. Büyük Veba 100.000 kişiyi, yani Londra nüfusunun yaklaşık %15'inin ölümüne sebep olmuştu.
110.000 kişi - Birinci Kolera Pandemisi (1817 - 1823)
İlk kolera pandemisi, ilk Asya kolera salgını veya Asya kolerası olarak da biliniyor. Salgın, Kalküta çevresinde oluşmuş ve Güneydoğu Asya, Ortadoğu, Doğu Afrika ve Akdeniz kıyılarına kadar yayılmıştı.
200.000 kişi - İkinci Kolera Pandemisi ( 1829 - 1849)
İkinci Kolera pandemisi, Hindistan’dan Batı Asya’ya, Avrupa’dan Amerika kıtasına; hatta Çin ve Japonya’ya kadar sıçramıştı.
704.596 kişi - Dördüncü Kolera Pandemisi (1863-1879)
Dördüncü kolera pandemisi 1863-1879 yılları arasında yaşanmış, tüm Orta Doğu'yu etkisi altına almıştı.
20.000 kişi - Tifüs Epidemisi (1847)
1847 yılında Kanada'da meydana gelen salgın 20.000'in üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
981.899 - Beşinci Kolera Pandemisi (1881 - 1879)
Beşinci kolera pandemisi ise1881 - 1879 yılları arasında yaşanmış Hindistan ve Almanya'yı etkisi altına almıştı.
1.000.000 - Rus Gribi (1889-1890)
Rus gribi, bilinen en eski grip salgınıydı.Yaklaşık 1 yıl süren salgında yaklaşık 1.000.000 kişi hayatını kaybetmişti.
10.000.000 - Modern Veba (1894-1903)
Üçüncü veba salgını ilk olarak Çin’in Yunnan bölgesinde 1850’lerde ortaya çıkmış, 1894’te Hong Kong’a sıçramasının ardından tüm dünyaya yayılmıştı.
1.500.000 kişi - Altıncı Kolera Pandemisi (1899-1923)
Altıncı Kolera Pandemisi, Hindistan’da ortaya çıkmış, daha sonra Ortadoğu, Kuzey Afirka, Doğu Avrupa ve Rusya’ya yayılmıştı.
20.000.000 kişi - İspanyol Gribi (1918-1920)
İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi, 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıydı. İspanyol Gribi, 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın (o dönemde yaşayan nüfusunun %5'i) ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgın olmuştu.
2.000.000 kişi - Asya gribi (1957-1958)
Asya gribi 1957-1958 ortaya çıkmış, hızla tüm dünyaya yayılmıştı.
39.000.000 kişi - HIV/AİDS( 1960 - ...)
AIDS teşhisi konulan ilk şahısların çoğu hastalığı cinsel yolla kapan eşcinsel erkekler ve şırıngaları ortak kullanan damardan alınan uyuşturucu bağımlılarıydı. 1983 yılında Amerikalı ve Fransız araştırmacılar hastalığın nedeninin HIV olduğunu buldular ve 1985'e gelindiğinde bu virüsü tespit eden serolojik kan testleri geliştirildi. Birleşmiş Milletler'in 2004 raporuna göre dünyada 38 milyon kişi HIV taşıyor, her yıl 5 milyon kişi virüsü kapıyor ve 3 milyon kişi AIDS'ten ölüyordu. 1981-2008 yılları arasında, 20 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.
570.000 - Yedinci kolera pandemisi (1961- ...)
Yedinci kolera pandemisi 1961-1975 arasında meydana gelmiş ve tüm dünyayı etkisi altına almıştı.
1.000.000 - Hong Kong gribi (1968-1969)
Hong Kong'da ortaya çıkan bu grip H3N3 olarak biliniyor. Virüs dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.
774 kişi - SARS (2002-2003)
Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 774 ölüm görülmüştü.
1.210 kişi - Batı Afrika Menenjit Salgını (2009-2010)
Batı Afrika Menenjit Salgınına, bakteriyel menenjitin neden olmuş, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya’yı etkilemişti.
284.000 kişi - Domuz Gribi (2009)
Domuz gribi oldukça yakın bir dönemde ortaya çıkmış ve tüm dünyada büyük ses getirmişti. Domuz gribi virüsünün laboratuvarlarda özel üretilmiş bir virüs türü olduğuna dair birtakım teoriler ortaya atılmıştı, bu virüsün biyolojik bir silah olarak kullanım alanları ve yayılma hızının belli dönemlerde test edildiği üzerinde tartışmalar yapılmıştı.
6.631 kişi - Haiti Kolera Epidemisi (2011 - ...)
Haiti'de 2010'da başlayan kolera salgını 6631 kişinin ölümüne neden oldu. Hastalığa neden virüs, dışkı yoluyla yayılan kolera, bir kez suya karıştığında engellenmesi oldukça zor.
4.877 kişi - Batı Afrika Ebola Epidemisi (2013-2014)
Batı Afrika Ebola kanamalı ateşi salgını, Aralık 2013'te Gine'de başlayıp Liberya, Sierra Leone başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerine yayılmıştı. Salgın sonucunda virüs 28 bin 616 kişiye bulaşmıştı.
Koronavirüs pandemisi (2020- …)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) doğrudan koronavirüs ölümleri ile pandeminin neden olduğu diğer ölümleri ayırt etmek için rakamları hemen açıklamadı.
Örgüt bugün yaptığı açıklama ile son iki yılda ya koronavirüs ya da virüsün bunalmış sağlık sistemleri üzerindeki etkisi nedeniyle yaklaşık 15 milyon insanın öldüğü tahmininde bulundu. Bu rakam resmi olarak açıklanan 6 milyon ölüm sayısının iki katından fazla. DSÖ'nün raporuna göre ölümlerin çoğu Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika'da gerçekleşti.
'Gizemli hepatit' virüsü alarmı
Önce İngiltere, ardından Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya, son olarak da Amerika ve İsrail'den bildirilen çocuklarda gizemli hepatit vakaları, yeni bir küresel salgın mı geliyor endişelerine neden olurken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) peş peşe açıklamalar yayınladı. İngiltere'de 8 çocuğa, nedeni açıklanamayan akut hepatit nedeniyle karaciğer nakli yapılmak zorunda kalındı.
İlgili kurumlardan yapılan açıklamalarda, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırılan çocuklarda tespit edilen hepatitlerin kesin nedeninin henüz bilinmediği, ancak geçirilmiş Kovid-19 enfeksiyonu etkisi olabileceği yönünde de araştırmaların sürdürüldüğü kaydedildi. ECDC'nin açıklamasında, akut hepatit tespit edilen çocuklardaki yüksek karaciğer enzimi değerlerine dikkat çekildi, Kovid-19 aşılarıyla ilgili bir bağlantı tespit edilemediği, tüm vakalarda Hepatit A, B, C, D ve E tipi virüs etkenlerine de rastlanmadığı belirtildi. Ancak İskoçya'dan bildirilen 13 vakadan 3'ünde Kovid-19 pozitifliği, ikisinde ise son 3 ay içinde geçirilmiş Kovid-19 enfeksiyonu saptandığı açıklandı. 5'inde ise mevsimsel salgına neden olan adenovirüs pozitifliğine dikkat çekildi.
VİRÜS ENFEKSİYONLARI KARACİĞER NAKLİNE KADAR GÖTÜREBİLİR
Doç. Dr. Polat, viral enfeksiyonlarda hepatit virüsleri dışında, yani spesifik karaciğere etkisi olan virüsler haricinde, çok sayıda virüsün de karaciğer tutulumu yaparak basit karaciğer enfeksiyonundan (basit hepatitten) ileri evre kronik hepatite kadar gidebilen, hatta organ yetmezliğine neden olup karaciğer nakline kadar götürebilen bir sürece neden olabildiğini kaydederek şunları söyledi:"Bu nedenlerden bir tanesi de Kovid-19 enfeksiyonu. Korona virüs hayatımıza girdiğinden beri çok şey öğrendik. Özellikle korona virüs vakalarında karaciğer tutulumu da olduğunu gördük. 2020 Eylül'ün den itibaren de korona virüs sonrasında gelişen farklı bir hastalıkla tanıştık. Bu da MIS-C enfeksiyonu yani multi inflamatuar sendrom. Çocuklarda görülen MIS-C, birçok hastada çok gürültülü seyretti. Bizim de burada takip ettiğimiz, yoğun bakımda uzun süreli tedavi verdiğimiz hastalarımız oldu. MIS-C enfeksiyonu sırasında daha fazla olmak üzere, Kovid enfeksiyonunda da karaciğer enzim değerlerinde bozukluklar tespit ettik. Ancak enfeksiyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte, bu hastaların da karaciğer değerlerinin toparlandığını gördük."
GÖZLERDE SARARMA, İSHAL, KUSMA VARSA DOKTORA BAŞVURULMALI
Ailelere de uyarılarda bulunan Doç. Dr. Polat, "Özellikle ailelerden şunu istiyoruz. Lütfen enfeksiyonlar açısından uyanık olalım. Sadece basit burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük değil, yine gastroenterite (sindirim sistemi enfeksiyonu) ait olabilecek karın ağrısı, ishal, kusma gibi yakınmalarla birlikte, çocuklarının renklerine dikkat etsinler. Özellikle gözlerde sararma ile başlayabilir bu tip enfeksiyonlar. Mutlaka hekime başvuruşunlar. Çünkü erken tanı, her zaman bizim açımızdan önemli. Kovid pandemisi sırasında şunu gördük ki çocuklar aslında bu enfeksiyonu biraz daha hafif geçiriyorlar erişkinlerle kıyasladığımızda. Hatta çoğu zaman farkına bile varmıyorlar bu dönemde test yapılmadıysa. Enfeksiyon geçirdiklerinden haberleri bile olmayabiliyor. Biz, (karaciğer semptomlarıyla gelen) hastaları değerlendirirken mutlaka yakın geçmişe yönelik aile Kovid öyküsünü sorgulamalıyız. Çünkü yakın zamanda geçirilmiş bir Kovid enfeksiyonu, açıklanamayan karaciğer enzim yüksekliklerinin, açıklanamayan sarılıkların etkeni olabiliyor."
DİĞER VİRÜSLERİN YANI SIRA KOVİD DE ŞÜPHELİ LİSTESİNE EKLENMELİ
Hepatitlerin aslında çok fazla nedeni olduğunu, virüs enfeksiyonları dışında bakteriyel enfeksiyonların da buna neden olabileceğini, ama en sık Hepatit A, B, C, D ve E virüslerinin karaciğeri etkilediğini kaydeden Doç. Dr. Polat, bunlar haricinde bazı mevsimsel virüslerin de hepatite yol açabileceğini söyledi.Doç. Dr. Polat, şu bilgileri vererek sözlerini noktaladı: "Viral ve bakteriyel ajanlar başta olmak üzere pek çok etmen sıralayabiliriz. Ancak viral enfeksiyonları daha sık görüyoruz. Çocukluk yaş grubunda Hepatit A'ya daha sık rastlıyoruz. Çünkü Hepatit A, karşımıza akut (ani) enfeksiyonla, çok gürültülü bir tablo ile çıkıp hastada çok ciddi karaciğer enzim yüksekliğine, çok ciddi sarılığa neden olabiliyor. Tedavilerle hasta kısa bir sürede toparlıyor fakat nadir de olsa bu enfeksiyonların çok hızlı bir şekilde seyrettiğini, çok fatal (ölümcül) sonuçlandığını da görmemiz mümkün. Bunun haricinde yine sitomegalovirüs, (CMV), adenovirüs (ADV), Epstein-Barr Virüs (EBV) gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olabilen ama aynı zamanda karaciğer enzimlerini de yükselten, karaciğer ve dalağı büyütebilen viral etkenler de karşımıza çıkabiliyor. Alarmda olmamız gereken bir durum var ki bu enfeksiyon etkenlerinin yanında, Kovid enfeksiyonunu da atlamamak. Korona virüs açısından detaylı anamnez (hasta öyküsü) almak ve hastaya gerekli testleri yapmak." (Ensonhaber-Hürriyet-Yeni Akit)