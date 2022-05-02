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DünyaDünyanın en güçlüsü belli oldu! ABD'liler denizaltının hakimi ülkeleri açıkladı: Listeye Türkiye damga vurdu...
HaberlerDünya Haberleri Dünyanın en güçlüsü belli oldu! ABD'liler denizaltının hakimi ülkeleri açıkladı: Listeye Türkiye damga vurdu...
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Dünyanın en güçlüsü belli oldu! ABD'liler denizaltının hakimi ülkeleri açıkladı: Listeye Türkiye damga vurdu...

Dünyanın en büyük orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD merkezli Globalfirepower sitesi ülkelerin askeri güç istatistiklerini sunmakta. Amerika, Çin, Rusya... süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güç sıralamarı...

• 02 Mayıs 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en güçlüsü belli oldu ABDliler denizaltının hakimi ülkeleri açıkladı: Listeye Türkiye damga vurdu...

Denizaltılar donanmanın en önemli unsuru konumunda. Dünyanın en güçlü orduları denizaltında da güçlü olmak zorunda. Dünyanın en iyi denizaltı gücü hangi ülkelerde? İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte ülke ve denizaltı sayıları...

243. Küba 1

43. Küba 1

342. Polonya 1

42. Polonya 1

441. Myanmar 1

41. Myanmar 1

540. Ekvador 2

40. Ekvador 2

639. Malezya 2

39. Malezya 2

738. Portekiz 2

38. Portekiz 2

837. Bangladeş 2

37. Bangladeş 2

936. İspanya 2

36. İspanya 2

1035. Arjantin 2

35. Arjantin 2

1134. Venezuella 2

34. Venezuella 2

1233. Güney Afrika 3

33. Güney Afrika 3

1332. Hollanda 4

32. Hollanda 4

1431. Kanada 4

31. Kanada 4

1530. Tayvan 4

30. Tayvan 4

1629. Endonezya 4

29. Endonezya 4

1728. Şili 4

28. Şili 4

1827. Azerbaycan 4

27. Azerbaycan 4

1926. İsveç 5

26. İsveç 5

2025. İsrail 5

25. İsrail 5

2124. Singapur 5

24. Singapur 5

2223. Peru 6

23. Peru 6

2322. Norveç 6

22. Norveç 6

2421. Vietnam 6

21. Vietnam 6

2520. Almanya 6

20. Almanya 6

2619. Avustralya 6

19. Avustralya 6

2718. İtalya 6

18. İtalya 6

2817. Mısır 6

17. Mısır 6

2916. Cezayir 6

16. Cezayir 6

3015. Brezilya 7

15. Brezilya 7

3114. Pakistan 9

14. Pakistan 9

3213. Fransa 10

13. Fransa 10

3312. Yunanistan 11

12. Yunanistan 11

3411. Birleşik Krallık 11

11. Birleşik Krallık 11

3510. Kolombiya 11

10. Kolombiya 11

369. Türkiye 12

9. Türkiye 12

378. Hindistan 17

8. Hindistan 17

387. Japonya 20

7. Japonya 20

396. Güney Kore 22

6. Güney Kore 22

405. İran 29

5. İran 29

414. Kuzey Kore 36

4. Kuzey Kore 36

423. Rusya 64

3. Rusya 64

432. ABD 68

2. ABD 68

441. Çin 79

1. Çin 79

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