Dünyanın en güçlüsü belli oldu! ABD'liler denizaltının hakimi ülkeleri açıkladı: Listeye Türkiye damga vurdu...
Dünyanın en büyük orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD merkezli Globalfirepower sitesi ülkelerin askeri güç istatistiklerini sunmakta. Amerika, Çin, Rusya... süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güç sıralamarı...
• 02 Mayıs 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
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Denizaltılar donanmanın en önemli unsuru konumunda. Dünyanın en güçlü orduları denizaltında da güçlü olmak zorunda. Dünyanın en iyi denizaltı gücü hangi ülkelerde? İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte ülke ve denizaltı sayıları...
2
43. Küba 1
3
42. Polonya 1
4
41. Myanmar 1
5
40. Ekvador 2
6
39. Malezya 2
7
38. Portekiz 2
8
37. Bangladeş 2
9
36. İspanya 2
10
35. Arjantin 2
11
34. Venezuella 2
12
33. Güney Afrika 3
13
32. Hollanda 4
14
31. Kanada 4
15
30. Tayvan 4
16
29. Endonezya 4
17
28. Şili 4
18
27. Azerbaycan 4
19
26. İsveç 5
20
25. İsrail 5
21
24. Singapur 5
22
23. Peru 6
23
22. Norveç 6
24
21. Vietnam 6
25
20. Almanya 6
26
19. Avustralya 6
27
18. İtalya 6
28
17. Mısır 6
29
16. Cezayir 6
30
15. Brezilya 7
31
14. Pakistan 9
32
13. Fransa 10
33
12. Yunanistan 11
34
11. Birleşik Krallık 11
35
10. Kolombiya 11
36
9. Türkiye 12
37
8. Hindistan 17
38
7. Japonya 20
39
6. Güney Kore 22
40
5. İran 29
41
4. Kuzey Kore 36
42
3. Rusya 64
43
2. ABD 68
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