Dünyanın en güçlü ülkeleri... Nükleer alarm! Kuzey Kore harekete geçti, 5 yıl sonra ilk kez...

Bu kısacası birbirini karşılıklı yok etme gücüne sahip olmak demek. Dünya çapında çok sayıda nükleer deneme yapılmasına ve ülkelerin ellerindeki nükleer silahları geliştirmeyi sürdürmelerine rağmen, 1945'ten bu yana hiç bir çatışmada nükleer silah kullanılmadı. Rusya da nükleer silahları sadece "caydırıcı" olarak bulundurduğunu kabul ediyor ve bunların sadece dört durumda kullanılabileceğini söylüyor.