Dünyanın en büyük ve en güçlü orduları belli oldu! 2022 listesine Türkiye damgasını vurdu... İşte Türk ordusunun dünyadaki yeri...
Dünyanın en güçlü orduları listesi belli oldu. ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2022'nin en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…
• 30 Nisan 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:
1
2022 yılı dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Türkiye birçok önemli ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülkeler kaçıncı sırada. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2022 listesi...
2
100-Kamboçya
3
99-Mali
4
98-Bahreyn
5
97-Ermenistan
6
96-İrlanda
7
95-Gana
8
94-Letonya
9
93-Zimbabve
10
92-Uganda
11
91-Guatemala
12
90-Kırgızistan
13
89-Zambiya
14
88-Gürcistan
15
87- Çad
16
86- Slovenya
17
85- Litvanya
18
84-Yeni Zelanda
19
83-Türkmenistan
20
82- Bolivya
21
81-Kenya
22
80-Yemen
23
79-Sri Lanka
24
78-Umman
25
77-Katar
26
76-Kongo Demokratik Cumhuriyeti
27
75-Ürdün
28
74-Tunus
29
73-Sudan
30
72-Libya
31
71-Kuveyt
32
70-Küba
33
69-Belçika
34
68-Ekvador
35
67-Bulgaristan
36
66-Angola
37
65-Etiyopya
38
64-Kazakistan
39
63-Azerbaycan
40
62-Hırvatistan
41
61-Sırbistan
42
60-Slovakya
43
59-Finlandiya
44
58-Avusturya
45
57-Danimarka
46
56-Macaristan
47
55-Fas
48
54-Özbekistan
49
53-Şili
50
52-Belarus
51
51-Filipinler
52
50-Peru
53
49-Portekiz
54
48-Malezya
55
47-Suriye
56
46-Bangladeş
57
45-Venezuela
58
44-Kolombiya
59
43-Meksika
60
42-Singapur
61
41-Çekya
62
40-Arjantin
63
39-Myanmar
64
38-Romanya
65
37-Hollanda
66
36-Birleşik Arap Emirlikleri
67
35-Nijerya
68
34-Irak
69
33-Norveç
70
32-İsviçre
71
31-Cezayir
72
30-Kuzey Kore
73
29-Tayland
74
28-Vietnam
75
27-Yunanistan
76
26-Güney Afrika
77
25-İsveç
78
24-Polonya
79
23-Kanada
80
22-Ukrayna
81
21-Tayvan
82
20-Suudi Arabistan
83
19-İspanya
84
18-İsrail
85
17-Avustralya
86
16-Almanya
87
15-Endonezya
88
14-İran
89
13-TÜRKİYE
90
12-Mısır
91
11-İtalya
92
10-Brezilya
93
9-Pakistan
94
8-Birleşik Krallık
95
7-Fransa
96
6-Güney Kore
97
5-Japonya
98