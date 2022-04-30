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DünyaDünyanın en büyük ve en güçlü orduları belli oldu! 2022 listesine Türkiye damgasını vurdu... İşte Türk ordusunun dünyadaki yeri...
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Dünyanın en büyük ve en güçlü orduları belli oldu! 2022 listesine Türkiye damgasını vurdu... İşte Türk ordusunun dünyadaki yeri...

Dünyanın en güçlü orduları listesi belli oldu. ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2022'nin en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

• 30 Nisan 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en büyük ve en güçlü orduları belli oldu 2022 listesine Türkiye damgasını vurdu... İşte Türk ordusunun dünyadaki yeri...

2022 yılı dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Türkiye birçok önemli ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülkeler kaçıncı sırada. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2022 listesi...

2100-Kamboçya

100-Kamboçya

399-Mali

99-Mali

498-Bahreyn

98-Bahreyn

597-Ermenistan

97-Ermenistan

696-İrlanda

96-İrlanda

795-Gana

95-Gana

894-Letonya

94-Letonya

993-Zimbabve

93-Zimbabve

1092-Uganda

92-Uganda

1191-Guatemala

91-Guatemala

1290-Kırgızistan

90-Kırgızistan

1389-Zambiya

89-Zambiya

1488-Gürcistan

88-Gürcistan

1587- Çad

87- Çad

1686- Slovenya

86- Slovenya

1785- Litvanya

85- Litvanya

1884-Yeni Zelanda

84-Yeni Zelanda

1983-Türkmenistan

83-Türkmenistan

2082- Bolivya

82- Bolivya

2181-Kenya

81-Kenya

2280-Yemen

80-Yemen

2379-Sri Lanka

79-Sri Lanka

2478-Umman

78-Umman

2577-Katar

77-Katar

2676-Kongo Demokratik Cumhuriyeti

76-Kongo Demokratik Cumhuriyeti

2775-Ürdün

75-Ürdün

2874-Tunus

74-Tunus

2973-Sudan

73-Sudan

3072-Libya

72-Libya

3171-Kuveyt

71-Kuveyt

3270-Küba

70-Küba

3369-Belçika

69-Belçika

3468-Ekvador

68-Ekvador

3567-Bulgaristan

67-Bulgaristan

3666-Angola

66-Angola

3765-Etiyopya

65-Etiyopya

3864-Kazakistan

64-Kazakistan

3963-Azerbaycan

63-Azerbaycan

4062-Hırvatistan

62-Hırvatistan

4161-Sırbistan

61-Sırbistan

4260-Slovakya

60-Slovakya

4359-Finlandiya

59-Finlandiya

4458-Avusturya

58-Avusturya

4557-Danimarka

57-Danimarka

4656-Macaristan

56-Macaristan

4755-Fas

55-Fas

4854-Özbekistan

54-Özbekistan

4953-Şili

53-Şili

5052-Belarus

52-Belarus

5151-Filipinler

51-Filipinler

5250-Peru

50-Peru

5349-Portekiz

49-Portekiz

5448-Malezya

48-Malezya

5547-Suriye

47-Suriye

5646-Bangladeş

46-Bangladeş

5745-Venezuela

45-Venezuela

5844-Kolombiya

44-Kolombiya

5943-Meksika

43-Meksika

6042-Singapur

42-Singapur

6141-Çekya

41-Çekya

6240-Arjantin

40-Arjantin

6339-Myanmar

39-Myanmar

6438-Romanya

38-Romanya

6537-Hollanda

37-Hollanda

6636-Birleşik Arap Emirlikleri

36-Birleşik Arap Emirlikleri

6735-Nijerya

35-Nijerya

6834-Irak

34-Irak

6933-Norveç

33-Norveç

7032-İsviçre

32-İsviçre

7131-Cezayir

31-Cezayir

7230-Kuzey Kore

30-Kuzey Kore

7329-Tayland

29-Tayland

7428-Vietnam

28-Vietnam

7527-Yunanistan

27-Yunanistan

7626-Güney Afrika

26-Güney Afrika

7725-İsveç

25-İsveç

7824-Polonya

24-Polonya

7923-Kanada

23-Kanada

8022-Ukrayna

22-Ukrayna

8121-Tayvan

21-Tayvan

8220-Suudi Arabistan

20-Suudi Arabistan

8319-İspanya

19-İspanya

8418-İsrail

18-İsrail

8517-Avustralya

17-Avustralya

8616-Almanya

16-Almanya

8715-Endonezya

15-Endonezya

8814-İran

14-İran

8913-TÜRKİYE

13-TÜRKİYE

9012-Mısır

12-Mısır

9111-İtalya

11-İtalya

9210-Brezilya

10-Brezilya

939-Pakistan

9-Pakistan

948-Birleşik Krallık

8-Birleşik Krallık

957-Fransa

7-Fransa

966-Güney Kore

6-Güney Kore

975-Japonya

5-Japonya

984-Hindistan

4-Hindistan

993-Çin

3-Çin

1002-Rusya

2-Rusya

1011-ABD

1-ABD

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