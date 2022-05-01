Dünya inanmıştı! O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kiev'in Hayaleti ve...
Dünya ona inanmıştı. Gün geçtikçe efsaneleşiyordu. Ama bu durum uzun sürmedi. Ukrayna - Rusya savaşı son sürat devam ederken Rus saldırılarına karşı direnişin sembolü haline gelen 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotu ile ilgili gerçeği tek tek açıkladılar. Ukrayna’da Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülen ve geçtiğimiz günlerde öldüğü belirtilen “Kiev’in Hayaleti” lakaplı Ukraynalı pilot ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna haftalardır Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna'nın direncini kıramayan Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirdi.
Haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin sembol isimlerinden olan 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotuyla ilgili flaş açıklama geldi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıların ardından “Kiev’in Hayaleti” lakaplı Ukraynalı pilotun Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülmüştü.
Yetkililer, tarafından Tarabalka’nın madalya ile onurlandırıldığını doğrulanırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulundu.
Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi.
"Kiev’in Hayaleti"nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu düşünülüyor.
"BU PROPAGANDAYA SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini "moral yükseltmek için propaganda" olarak nitelendirerek,
savaşın başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun "sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini" belirtti.
Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın şimdiye kadar savaşta 190 uçak ve 155 helikopter kaybettiğini aktarmıştı.
Ancak bağımsız askeri analistler Oryx, Rus kayıplarının 26 uçak ve 39 helikopterin yanı sıra 48 insansız hava aracı (İHA) olduğunu düşünüyor.
The Times of London'da yer alan habere göre, düzinelerce Rus uçağı düşüren savaş pilotu 13 Mart’ta kullandığı MiG-29'un düşman kuvvetleriyle savaşırken vurulması sonucu öldüğünü duyurmuştu.