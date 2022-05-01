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DünyaDünya inanmıştı! O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kiev'in Hayaleti ve...
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Dünya inanmıştı! O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kiev'in Hayaleti ve...

Dünya ona inanmıştı. Gün geçtikçe efsaneleşiyordu. Ama bu durum uzun sürmedi. Ukrayna - Rusya savaşı son sürat devam ederken Rus saldırılarına karşı direnişin sembolü haline gelen 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotu ile ilgili gerçeği tek tek açıkladılar. Ukrayna’da Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülen ve geçtiğimiz günlerde öldüğü belirtilen “Kiev’in Hayaleti” lakaplı Ukraynalı pilot ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
• 01 Mayıs 2022 - 22:50 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Mayıs 2022 - 22:50 • Son Güncelleme:
1Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Ukrayna - Rusya savaşı son sürat devam ederken Rus saldırılarına karşı direnişin sembolü haline gelen 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

2Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna haftalardır Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna'nın direncini kıramayan Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirdi.

3Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin sembol isimlerinden olan 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotuyla ilgili flaş açıklama geldi.

4Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıların ardından “Kiev’in Hayaleti” lakaplı Ukraynalı pilotun Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülmüştü.

5Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Yetkililer, tarafından Tarabalka’nın madalya ile onurlandırıldığını doğrulanırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulundu.

6Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi.

7Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

"Kiev’in Hayaleti"nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu düşünülüyor.

8BU PROPAGANDAYA SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

"BU PROPAGANDAYA SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini "moral yükseltmek için propaganda" olarak nitelendirerek,

9Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

savaşın başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun "sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini" belirtti.

10Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.

11Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın şimdiye kadar savaşta 190 uçak ve 155 helikopter kaybettiğini aktarmıştı.

12Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

Ancak bağımsız askeri analistler Oryx, Rus kayıplarının 26 uçak ve 39 helikopterin yanı sıra 48 insansız hava aracı (İHA) olduğunu düşünüyor.

13Dünya inanmıştı O pilotla ilgili şok gerçek, her şey propaganda çıktı, Kievin Hayaleti ve...

The Times of London'da yer alan habere göre, düzinelerce Rus uçağı düşüren savaş pilotu 13 Mart’ta kullandığı MiG-29'un düşman kuvvetleriyle savaşırken vurulması sonucu öldüğünü duyurmuştu.

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