Dünya Erzurum'u bir kez daha tanıdı! Bir ürün daha tescillendi

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Ülkemizde Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum'da bir ürün daha tescillendi. Erzurum Ticaret Borsası tarafından "Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar" ürün grubunda 2024 yılında "Mahreç İşareti" türünden yapılan başvuru TÜRKPATEN kurumu tarafından incelendi ve geçtiğimiz günlerde onaylandı. Erzurum Un Helvası soğudukça sertleşiyor. Ancak hafifçe ısıtıldığında tekrar yumuşuyor. Erzurum Un Helvası Erzurum'da köklü bir geçmişe sahip. Coğrafi sınırın mutfak kültüründe önemli bir yeri var. Bayram, kutlama, düğün, asker uğurlama, ilk çiğdemin görüldüğü gün, cenazelerin 3, 7 ve 40. günleri gibi özel günlerde ikram edilir. Bu nedenlerle coğrafi sınırla ün bağı bulunur.