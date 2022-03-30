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DünyaDünya bu görüntüleri konuşuyor! El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder!
HaberlerDünya Haberleri Dünya bu görüntüleri konuşuyor! El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder!
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder!

El Salvador'daki cezaevlerindeki mahkumların görüntüleri tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Ülkeyi saran şiddet dalgası ile ilgili hükümet OHAL kararı verirken, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele şaşırtıcı bir yönteme başvurdu ve hapiste tutuklu bulunan hükümlüleri adres gösterdi...

• 30 Mart 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:
1Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Latin Amerika ülkesi El Salvador, dünyada en yüksek Cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri. Ülkede işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor. Ülkesini saran ve her gün artış gösteren şiddet dalgası ile mücadele etmeye çalışan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele tüm dünyayı şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

2Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

El Salvador'da MS-13, Barrio 18 ve diğer çetelerin yaklaşık 70.000 üyesi var. Yetkililere göre çetelerin eylemleri cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığını içeriyor.

3ÜLKE ALARMDA, OHAL İLAN EDİLDİ

ÜLKE ALARMDA, OHAL İLAN EDİLDİ

El Salvador'da şiddet o kadar yaygın ki sadece Cuma gününden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Polis, ülkenin en büyük iki çetesi olan Mara Salvatrucha veya MS-13'ün cinayetlerden sorumlu olduğunu belirterek beş Çete liderini yakaladı.

4Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Hükümet şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için Pazar günü olağanüstü hal (OHAL) ilan etti ve polise ülke genelinde kurulan kontrol noktaları ile ekstra durdurma ve arama yetkisi verdi.

5CUMHURBAŞKANINDAN ÜLTİMATOM: ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN YOKSA BEDELİNİ ONLAR ÖDER

CUMHURBAŞKANINDAN ÜLTİMATOM: ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN YOKSA BEDELİNİ ONLAR ÖDER

Devlet başkanı Bukele alınan önlemlerle yetinmeyip sıradışı bir açıklama yaptı ve hem tutuklu bulunan hem de hala serbest olan çete üyelerine sert bir ültimatom verdi.

6Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Bukele paylaştığı bir tweette, gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir fotoğrafı kullanarak, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" dedi.

7ELLERİ KELEPÇELİ YARI ÇIPLAK MAHKUMLAR

ELLERİ KELEPÇELİ YARI ÇIPLAK MAHKUMLAR

Cumhurbaşkanının paylaştığı görüntülerde elleri kelepçeli, üstlerinde sadece iç çamaşırı olan ve zorlukla yürüyen erkek mahkumlar görülüyor. Mahkumların başında kar maskeli, silahlı gardiyanlar ve çevik kuvvet polisleri dikkat çekiyor.

8KATI CEZALAR: ARTIK GÜNEŞ YÜZÜ GÖREMEYECEKLER

KATI CEZALAR: ARTIK GÜNEŞ YÜZÜ GÖREMEYECEKLER

Hapsedilen çete üyelerinin hücrelerine kalıcı olarak kapatılması gibi katı önlemler alındığını belirten Bukele, "Son günlerde tutuklanan bin kişi dışında elimizde 16 bin tutuklu erkek var. Her şeylerine el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık. Artık güneşi göremeyecekler" dedi.

9İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNDAN TEPKİ

İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNDAN TEPKİ

Paylaşılan görüntüler ve Bukele'nin açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Başkanın kararı, Amerika Kıtası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) eski genel sekreteri Paulo Abrao tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

10Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Bukele ise eleştirilere de aynı sertlikte cevap vererek, "Çeteleri güçlendirip ve onların kaynak, para, silah biriktirmelerine izin veren ateşkese sponsor olan sizlersiniz." dedi.

11NAYİB BUKELE KİMDİR

NAYİB BUKELE KİMDİR?

Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.

12Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.

13Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
14Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
15Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
16Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
17Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
19Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
20Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
21Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
22Dünya bu görüntüleri konuşuyor El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukeleden şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder!

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