Dünya bu görüntüleri konuşuyor! El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder!

ÜLKE ALARMDA, OHAL İLAN EDİLDİ

El Salvador'da şiddet o kadar yaygın ki sadece Cuma gününden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Polis, ülkenin en büyük iki çetesi olan Mara Salvatrucha veya MS-13'ün cinayetlerden sorumlu olduğunu belirterek beş Çete liderini yakaladı.