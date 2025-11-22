Düğün takılarıyla araba almak isteyen genç çift hayatlarının şokunu yaşadı! Avukat arkadaşları tarafından dolandırıldılar

3

Para transferinde bulunurken açıklama kısmına araç plakasını yazarak gönderdiğinden bahseden Balcı, "Şahıstan şöyle geri dönüş alıyoruz. Direkt tehditvari. Bu şekilde aileme ulaşırsanız parayı alamazsınız. Parayı aldığını da kabul ediyor. Zaten bize paranın iadesi annesi tarafından yapıldı. Ama kalan meblağı da annesinin hesabından dağıtılıyor. Bu kalan meblağla alakalı aile görüşmediğini söylüyor. Ama biz ne zaman aileye ulaşsak şahıs bize geri dönüş yapıyor. Ve diyor ki ‘bu şekilde paranızı alamazsınız. Benle muhatap olun’ diyor ama işin içinde annesi de var. Sonuçta görüşmediklerini iddia ediyorlar ama para transferi annesinin hesabına yapılıyor. Annesinin hesabından dağılıyor. Anne de görüşüyor. Diğer kız kardeşleri de görüşüyor. Ama bu işin çözümü için herhangi bir şey yapmıyorlar" ifadelerinde bulundu.Avukat şahıs hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı çıktığını belirten Balcı, "Avukat kimliği olduğu için maalesef bir koruyuculuğu var. Şu an için nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an zaten bu röportajı yapma sebebimiz de bir an önce şahsın başkalarını da mağdur etmemesi. Bu işlere de devam ettiğini de eşimin ortak arkadaşlarından duyuyoruz. Onların şahıslarına ve ailelerine de yine aynı şekilde aynı vaatlerle bir dolandırıcılık girişimi olduğunun bilgisini de aldık. Ereğli'de de mağdur birkaç kişiye de ulaştım. Aile de biliyor bu işlere girdiğini şahsın. Anne bile bile bu işin içerisine giriyor, hesabını veriyor, kullandırıyor" diye konuştu.