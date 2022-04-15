Doğal antibiyotik, vitamin, kalsiyum, magnezyum deposu! Damar sağlığını koruyor, kanser riskini azaltıyor...

Doğal bir antibiyotik olan limon yükse oranda C vitamini kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif içerir. Faydaları saymakla bitmeyen limon en çok sofralarda kullanılır. Yüzyıllardan günümüze kadar düzenli olarak kullanılan limon hem içi hem de kabuğu ile önemli faydalar getirmektedir. Turunçgiller ailesine ait olan limon eski dönemlerde ekşi portakal şeklinde ifade ediliyordu. Ancak kısa zaman içerisinde pek çok hastalığa karşı faydalı olduğu anlaşıldığı andan itibaren, daha yaygın kullanılmaya başlandı ve günümüze kadar geldi.