Doğal antibiyotik, vitamin, kalsiyum, magnezyum deposu! Damar sağlığını koruyor, kanser riskini azaltıyor...
Güçlü bir C vitamini kaynağı, Ramazan ayında adeta kurtarıcı görevi görüyor. Her derde deva, ödemi gideriyor ve toksinleri attırıyor. Potasyum, folik asit, bakır, magnezyum ve lif barındıran bu besini ılık su tüketmek, vücudun gün boyunca susuz kalmasını önlüyor. Kabızlıkla mücadele ediyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Diş ve diş etlerini korurken aynı zamanda güçlendiriyor, karaciğerde yağlanmayı önemli oranda azaltıyor. Yüksek oranda lif barındırıyor ve bağırsakları rahatlatıyor. Hücre hasarını önemli oranda koruyor, kanser riskini ciddi anlamda düşürüyor. Damar sağlığını koruyor ve damar tıkanıklığına karşı savaşıyor. Ateşi azaltıyor, zayıflatıcı etkisi bulunuyor.
Yüksek oranda C vitamini içeren limonun diğer adı halk dilinde ekşi portakal olarak biliniyordu. Ekşi tadıyla yemeklere ve salatalara lezzet veren limonun pek çok hastalığa faydası vardır. Nane limonlu su, maydanozlu limonlu su tüketmek sindirim sistemine iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve zayıflamaya yardımcı olur. Faydaları saymakla bitmeyen limon çayda da tercih edilmektedir. Cilde güzellik veren limon içerdi C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif bakımından saçtaki kepeği yok ediyor. Limon kabuğu ve suyu ne işe yarar? diyorsanız “Limonun faydaları ve zararları nelerdir?” içeriğimizden detaylıca ulaşabilirsiniz.
Doğal bir antibiyotik olan limon yükse oranda C vitamini kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif içerir. Faydaları saymakla bitmeyen limon en çok sofralarda kullanılır. Yüzyıllardan günümüze kadar düzenli olarak kullanılan limon hem içi hem de kabuğu ile önemli faydalar getirmektedir. Turunçgiller ailesine ait olan limon eski dönemlerde ekşi portakal şeklinde ifade ediliyordu. Ancak kısa zaman içerisinde pek çok hastalığa karşı faydalı olduğu anlaşıldığı andan itibaren, daha yaygın kullanılmaya başlandı ve günümüze kadar geldi.
LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?
Limon pek çok farklı organ ile beraber cilt üzerinde de önemli faydalar sağlar. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla tüketebileceği en sağlıklı besin kaynakları içerisinde yer almaktadır.
- Böbrek taşlarının oluşumunu engellemede oldukça etkilidir. - C vitamini kaynağı olmasıyla antioksidan etkisi yaratır. - Kanı temizler ve kan basıncını dengeler. - Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeler içerir ve salgılar. - Bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallerin oluşumunu engeller. - Yüksek demir içeriğine sahip olduğu için kansızlık problemlerini çözmede yardımcı olur. - Bağışıklık sistemini güçlendirerek kronik rahatsızlıkların önüne geçer. - Lif bakımından zengindir ve böylece bağırsakların çalışmasını sağlar. - Kötü kolesterolü düşürmede yardımcı olur. - Damar sertleşmesini önler ve kalp ile damar sağlığını koruyucu bir etki oluşturur. Tüm bu faydaları ile beraber limon hem yemeklerde hem de salatalarda rahatlıkla tüketilebilir.
Limon kabuğunun bilinmeyen pek çok farklı ve gizli faydası bulunur. Suyunu kullandıktan sonra kabuğunu atmadan farklı yöntemler üzerinden kullanarak sağlıklı bir yaşam elde etmek mümkün. Özellikle kabuğundaki C vitamini çok güçlü bir etki yaratarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
- Diş ve diş etlerini korurken aynı zamanda güçlendirir. - Karaciğerde yağlanmayı önemli oranda azaltır. - Yüksek oranda lif barındırır ve bağırsakları rahatlatır. - Hücre hasarını önemli oranda korur. - Kanser riskini ciddi anlamda düşürür. - Damar sağlığını korur ve damar tıkanıklığına karşı destek verir. Böylesi farklı özellikleri nedeniyle limonu kullandıktan sonra kabuğunu dikkatli şekilde yıkayarak tüketmek mümkündür.
LİMON SUYU NEYE İYİ GELİR?
Solunum sorunlarına iyi gelir: Limon suyu zengin bir C vitamini kaynağı olarak uzun süreli solunum bozuklukları ile de başa çıkmada yardımcı olur. Hazımsızlığı önler. Hazımsızlık ve kabızlıkla ilgili sorunların giderilmesine yardımcıdır. Yemeğe biraz limon sıkmak sindirime yardımcı olur. Ateşi azaltır. Limon suyu, nezle, grip veya ateşi olan bir kişinin tedavisinde yardımcı olabilir. Terlemeyi artırarak ateşi kırmaya yardımcı olur. Diş bakımı sağlar. Limon suyu ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Diş etlerine limon suyu ile masaj yapmak, diş eti kanamasını durdurabilir, ayrıca çeşitli diş eti hastalıklarından ve diğer koşullardan gelebilecek kötü kokuları da ortadan kaldırabilir
Yanıkları giderir. Limon suyu cilt üzerindeki yanma hissini azaltır ve izlerin solmasına yardımcı olabilir. Küçük kanamaları durdurur. Antiseptik ve pıhtılaşma özelliklerine sahiptir, bir parça pamuk topuna limon suyu uygulayabilir ve burun kanamasını durdurmak için burnun içine yerleştirebilirsiniz. İyi bir temizleyicidir. Limon suyu yağları çözme kabiliyetleri ve ferahlatıcı aroması nedeniyle etkili bir temizlik ürünüdür. Cilt sağlığını korur. Doğal bir antiseptik ilaç olan limonsuyu, güneş yanıklarının ağrılarını azaltmak için uygulanabilir, sivilce ve egzamaya iyi gelir. Yaşlanma karşıtı bir çözüm olarak kırışıklıkları ve siyah noktaları giderebilir.
LİMON YAĞI NEYE İYİ GELİR?
Limon yağı özellikle cilt için birebir katkı sağlayan önemli besin kaynakları içerisinde yer alır. En önemlisi cilt yüzeyini temizler ve ölü hücrelerin atılmasına destek verir. Böylece yerine yeni hücrelerin oluşturulmasını sağlar. Antiseptik özelliğe sahip olduğu için bazı yaralanmalarda ya da akne ile sivilce gibi istenmeyen durumlarda kullanılır. Özellikle C vitamini bakımından oldukça zengin bir mineral yapıya sahip olduğu için, cildi nemlendirir ve yumuşamasında etkilidir. Böylece daha pürüzsüz ve genç bir cilt elde etme imkanı sağlar.
LİMONUN ZARARLARI NELERDİR?
Limon asidik bir sahip olduğu için bazı durumlar karşısında istenmeyen reaksiyonlar verebilir. Özellikle mide ekşimesi, kusma ve mide bulantısı gibi durumlar yaratabilir. Bu durumlar genelde limon fazla tüketildiği vakitlerde gerçekleşir. Aynı zamanda asitli yiyeceklerin yanında limon tüketildiği zaman böyle bir reaksiyon oluşması mümkündür. Bu sebepten dolayı limon aşırı şekilde tüketilmemeli ve limonu karşı alerjisi olan kişiler mutlaka mümkün olduğu kadar uzak durmalıdır.
LİMON NASIL KULLANILIR?
Limon öncelikle salata ve çorbalar başta olmak üzere pek çok yemeklerin üzerine dökülerek hoş bir lezzet kazandırılması için kullanılır. Özellikle sabahları alıp bir suyun üzerine limon sıkmak suretiyle aç karnına içmek sağlıklıdır. Böylece toksinleri ve istenmeyen maddeleri atmak mümkündür. Ayrıca kabuğu direkt olarak tüketilebilir ve yağı da kullanılabilir. (Milliyet)