Depresyonu bitiriyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Astım için çok faydalı, acı suyunu yutanlarda...

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINI GİDERİR

Akgünlük bitkisi, solunum yolları ve sinüs kanallarında meydana gelen enfeksiyonları onarır. Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların sebep olduğu öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarını hızlı bir şekilde giderir. Yapılan çalışmalar astım ve alerjik rinit semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğunu da göstermiştir. Akgünlük bitkisi bir antienflamatuar olarak akciğerde oluşan yoğun miktardaki balgamı ortadan kaldırarak rahat nefes almayı sağlar. Yapılan araştırmalar akgünlük bitkisinin antiviral özelliği olduğunu da göstermiştir. Öyle ki geleneksel Çin tıbbında uzun yıllar kan dolaşımını iyileştirmek, iyileşme sürecini hızlandırmak, soğuk algınlığı, grip, cüzzam, gonore gibi bakteriyel ve viral enfeksiyonların ağrılarını gidermek için kullanılmıştır.