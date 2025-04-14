Depreme anne karnında yakalanan SMA'lı Mehmet Eren’in kampanyasında son 4 ay

“6 kişilik bir aile olarak annemlerde kaldık. Onlar da 4 kişiydi ve toplam 10 kişi aynı evde kaldık. Kalacak yerimiz ve sahip çıkacak başka kimsemiz yoktu. Mehmet Eren’in kampanyasına Bursa’da izin alamayacağımız için, biz tekrar Kahramanmaraş’a dönmek zorunda kaldık. Deprem olmuş ve yıkılan binalar arasında kalan bir şehre döndük. Artçı depremler yaşanmaya devam ediyordu. Evladımızın kurtulması için deprem bölgesine tekrar dönmek zorunda kalmıştık. Kampanya için valilik izni çıktığında Mehmet Eren 5 aylıktı. Yıkık binalar arasında stantlar kurduk. Depremden sonra yıkılmayan ve sahipleri sağ kalan esnafı gezerek, evladımız için kumbara bıraktık. Bizim sesimizi kimse orada duymadı çünkü o insanlar kendi yaralarını sarmaya çalışıyordu. Biz, geçen sene şubat ayında Bursa’ya tekrar yerleşmeye karar verdik. Yola çıktığımızda kampanyamız henüz yüzde 3’tü. Şu an kampanyamız 20 aydır aktif ve yüzde 56’sı tamamlandı. Kampanyamıza verilen valilik izin süresinin tamamlanmasına son 4 ayımız kaldı ve 3’üncü bir valilik izni alma şansımız yok. 31 Temmuz’da kampanyamız bitiyor ve 1 Ağustos’ta 1 lira dahi valilik hesaplarımıza aktarılamayacak. O yüzden ben, deprem zamanında kenetlenen tüm Türkiye’den, şimdi de Mehmet Eren için kenetlenmelerini istiyorum. Söz konusu olan bir evladın hayata tutunması, koşup oynaması”