Depreme anne karnında yakalanan SMA'lı Mehmet Eren’in kampanyasında son 4 ay
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Pazarcık ilçesindeki evlerinde yakalanan Besime Özdemir (30), erken doğumla dünyaya gelen bebeği Mehmet Eren’in (2), Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olduğunu öğrenince ailesiyle birlikte ikinci bir yıkım yaşadı. Depremin ardından Bursa’ya yerleşen aile, oğullarının tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin 500 doların toplanması için kampanya başlattı. Şu ana kadar bu tutarın yaklaşık yüzde 56’sı toplandı. Besime Özdemir, “Kampanyamıza verilen valilik izin süresinin tamamlanmasına son 4 ayımız kaldı ve 3’üncü bir valilik izni alma şansımız yok” dedi.
• 14 Nisan 2025 - 11:41 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2025 - 11:41 • Son Güncelleme: