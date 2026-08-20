DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE? | İstanbul, Ankara, İzmir AFAD Son Depremler Haritası (20 Ağustos 2026)
Son dakika deprem haberleri... Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi? 20 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul (Adalar açıkları) başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve yurt genelinde yaşanan son sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da gece ve sabah saatlerinde peş peşe hissedilen mikro sarsıntıların ardından gözler resmi makamlara çevrildi. Peki; İstanbul, Ankara veya İzmir'de deprem oldu mu? En son hangi bölgede deprem hissedildi? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler canlı takip ekranı ile 20 Ağustos 2026 il il anlık deprem listesi ve detayları...
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İstanbul ve Marmara bölgesi çevresinde dün akşamdan bu yana yaşanan peş peşe sarsıntılar sonrası vatandaşlar güne deprem endişesiyle başladı. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 20 Ağustos 2026 Perşembe günkü son depremler listesine göre, gece ve sabahın ilk ışıklarında özellikle Marmara Denizi (Adalar açıkları) merkezli çok sayıda mikro sarsıntı meydana geldi.
Türkiye genelinde kaydedilen tüm sismik hareketlilikler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık takip sistemleri ile 7/24 kamuoyuna duyuruluyor. Günün öne çıkan verilerinde, İstanbul Adalar açıklarında 2.8 ve 2.5 büyüklüklerinde art arda yaşanan sarsıntılar dikkat çekti. Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Balıkesir (Sındırgı) ve Akdeniz açıklarında da düşük şiddetli depremler tespit edildi. An itibarıyla yetkili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE
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2026.08.20 06:19:50 40.7832 29.0860 9.4 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 06:13:07 39.6523 27.8947 4.3 -.- 2.0 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 05:56:54 40.7717 29.0878 8.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 05:55:21 40.7875 29.1083 10.3 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:50:28 40.7807 29.0972 9.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:45:14 40.7850 29.1072 9.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:40:34 40.7795 29.1053 11.5 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:11:41 39.2233 28.1268 20.5 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 05:01:22 40.7807 29.0677 7.5 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 04:54:35 40.7738 29.1173 10.4 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:43:55 40.7732 29.1128 8.3 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:43:17 40.8082 29.1750 5.0 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:42:09 40.7807 29.1018 7.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:31:38 40.7802 29.0938 10.5 -.- 2.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:25:54 40.7813 29.1035 10.9 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:24:12 40.7790 29.0890 9.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:22:08 40.7823 29.0930 9.2 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:45:39 40.7738 29.0957 8.9 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:44:21 40.7820 29.1160 11.9 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:42:14 40.7933 29.1002 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:41:43 40.7757 29.0990 7.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:40:00 40.7735 29.1028 8.6 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:38:41 40.7857 29.0850 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:36:16 40.7838 29.0793 8.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:35:45 40.7845 29.0995 10.3 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:33:50 40.7945 29.1180 4.7 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:33:33 40.7772 29.1003 10.2 -.- 2.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:32:52 40.7897 29.0877 11.4 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:28:11 40.7932 29.1033 9.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:03:25 40.7797 29.0817 8.0 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 02:53:31 40.7630 29.1117 4.5 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:52:54 40.0968 40.8610 8.7 -.- 1.4 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2026.08.20 02:45:37 40.7853 29.0760 8.8 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:38:36 40.7930 29.0998 10.0 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:37:21 40.7600 29.1052 12.1 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 02:36:12 40.7782 29.0933 10.6 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:35:23 35.8712 28.1230 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.20 02:31:41 40.7842 29.0872 10.9 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:18:29 40.7770 29.0922 10.3 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:58:21 40.7813 29.0905 8.7 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:44:35 40.7728 29.0655 4.5 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 01:32:47 40.7797 29.1005 7.3 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:32:23 40.7728 29.1068 8.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:28:24 40.7863 29.0845 9.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:23:00 40.7767 29.0952 9.2 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:18:46 40.7800 29.1663 4.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 01:12:27 40.7773 29.1005 7.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:11:55 40.7927 29.0888 12.1 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:08:10 40.7925 29.1162 12.0 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:01:48 39.1663 28.1620 8.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 00:43:45 40.7767 29.1027 10.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 00:41:45 40.7758 29.0888 12.2 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 00:35:10 40.7872 27.9152 8.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.08.20 00:11:08 40.7860 31.5820 5.2 -.- 1.7 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel