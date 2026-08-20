DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE? | İstanbul, Ankara, İzmir AFAD Son Depremler Haritası (20 Ağustos 2026)

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İstanbul ve Marmara bölgesi çevresinde dün akşamdan bu yana yaşanan peş peşe sarsıntılar sonrası vatandaşlar güne deprem endişesiyle başladı. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 20 Ağustos 2026 Perşembe günkü son depremler listesine göre, gece ve sabahın ilk ışıklarında özellikle Marmara Denizi (Adalar açıkları) merkezli çok sayıda mikro sarsıntı meydana geldi.