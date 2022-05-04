Danla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin ile barıştı!

"YUSUF'A 'ABİ' DİYORDUM"

27 yaşındaki fenomen, sevgilisine "Ağabey" dediğini açıklamıştı. Bilic, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum." yanıtını vermişti.



Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz ocak ayında Yusuf Engin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı görülmüştü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iş insanı Yusuf Engin ile Danla Bilic, ayrılık haberleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.