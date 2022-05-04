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MagazinDanla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin ile barıştı!
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• 04 Mayıs 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:

Danla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin ile barıştı!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini birkaç ay önce noktalamıştı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi de bırakan ikili tekrar denemeye karar verdi.

• 04 Mayıs 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
1Danla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin ile barıştı
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Yayınladığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

2Danla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin ile barıştı

Aşklarını gizlemeyen ikili, ilk kez el ele görüntülendikten sonra Danla Bilic, sosyal medya üzerinden bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem olmuştu.

3YUSUFA ABİ DİYORDUM

"YUSUF'A 'ABİ' DİYORDUM"

27 yaşındaki fenomen, sevgilisine "Ağabey" dediğini açıklamıştı. Bilic, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum." yanıtını vermişti.

Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz ocak ayında Yusuf Engin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı görülmüştü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iş insanı Yusuf Engin ile Danla Bilic, ayrılık haberleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.

4DANLADAN KAAN YILDIRIM CEVABI

DANLA'DAN KAAN YILDIRIM CEVABI

Engin'den ayrıldıktan sonra Danla Bilic'in adı oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk iddialarına karışmıştı. 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınında konuşan Bircan Bali, “Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” açıklamasını yapmıştı.

Çıkan aşk haberlerinin ardından ikiliden açıklama geldi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan fenomen isim, "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış benden hızlısı mezarda" demişti.

5AŞKA İKİNCİ ŞANS

AŞKA İKİNCİ ŞANS

Tüm bu yaşananların ardından şimdilerde bayram tatilinde olan Danla Bilic, attığı tweetle herkesi şaşırttı. Takipçilerine "Exten next olur mu deniyorum sizin için" diye seslenen ünlü isim, Engin ile barıştığını duyurdu.

6Danla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin ile barıştı

Sosyal medya fenomeni ardından da yaklaşık 6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Yusuf Engin ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaştı ve "Komik adamdır" notunu düştü.

7DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan iki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan ünlü YouTuber, daha önce dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

8Danla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin ile barıştı

Bilic, "Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" şeklinde konuşmuştu.

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