Danla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin ile barıştı!
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini birkaç ay önce noktalamıştı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi de bırakan ikili tekrar denemeye karar verdi.
Yayınladığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
"YUSUF'A 'ABİ' DİYORDUM"
27 yaşındaki fenomen, sevgilisine "Ağabey" dediğini açıklamıştı. Bilic, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum." yanıtını vermişti.
Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz ocak ayında Yusuf Engin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı görülmüştü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iş insanı Yusuf Engin ile Danla Bilic, ayrılık haberleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.
DANLA'DAN KAAN YILDIRIM CEVABI
Engin'den ayrıldıktan sonra Danla Bilic'in adı oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk iddialarına karışmıştı. 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınında konuşan Bircan Bali, “Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” açıklamasını yapmıştı.
Çıkan aşk haberlerinin ardından ikiliden açıklama geldi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan fenomen isim, "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış benden hızlısı mezarda" demişti.