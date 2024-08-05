Daireyi çöp eve çevirip 100 bin lira zarar verip kaçtılar: Alman gurbetçiye kiracı şoku
İstanbul Sultangazi'de çöp eve çevirdikleri daireye 100 bin lira zarar veren 4 yıllık kiracı, ev sahibini hedef alarak duvarlara küfürler yazıp kaçtı. Dairenin halini ve kendisi hakkında yazılan küfürleri gören gurbetçi ev sahibi şaşkına dönerken, çöple doldurulan dairden temizlik sırasında araba tamponu çıkması görenleri şaşkına çevirdi. Ev sahibi Hayrettin Şen, 'Almanya'dan çikolatalarını da getiriyordum. İyilik yapıyordum ama son iki sene zarfında bu binayı da, evleri de, mahalleyi de canından bezdirdiler. Sakın inip de bir laf söyleme ona sonra seni bıçaklarlar, seni öldürürler dikkat et bunlara uyma diye. Daireme bakamadım korkudan.' şeklinde konuştu.
İHA
• 05 Ağustos 2024 - 14:25 • Son Güncelleme:
İHA
• 05 Ağustos 2024 - 14:25 • Son Güncelleme: