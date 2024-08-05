Daireyi çöp eve çevirip 100 bin lira zarar verip kaçtılar: Alman gurbetçiye kiracı şoku

Kiracılarına iyilik yaptığını söyleyen Şen, "Her zaman çoluk çocuklarına harçlık da verdim. Almanya'dan çikolatalarını da getiriyordum. İyilik yapıyordum ama son iki sene zarfında bu binayı da, evleri de, mahalleyi de canından bezdirdiler. Her gün kavga gürültü, her gün polisler kapıya geliyor. Almanya'dan 6 defa bunlar için buraya geldim çıkartmak için çıkartamadım. İşler kontrolden çıkınca 2 sefer savcılığa verdim, 1 sefer polis karakoluna suç duyurusunda bulundum. Beni hastanelik ettiler. Bende ve savcılıkta fotoğrafları var oğlu ve kendisi saldırdı bana, kiracılar da şahittir buna. Şimdi daireyi daha yeni görüyorum. Yarın yine savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. Bu 3. kez olacak. Evimi batırmışlar, berbat etmişler, duvarlara küfürler yazmışlar. Çöpler, araba tamponları, kırık dökük eşyalar, aklıma gelmeyen çok şeyler var, bütün hepsi evimden çıktı. Taşınırken bu madde kullanıyor diye bana mahalleli ve kiracılar söyledi. Sakın inip de bir laf söyleme ona sonra seni bıçaklarlar, seni öldürürler dikkat et bunlara uyma diye. Ben 5. katta oturuyorum, onlar girişte oturuyor inip daireme bakamadım korkudan, bana bir zarar verir diye. Çelik dış kapıyı, kiracıların yaptırdığı haricinde 6 sefer ben yaptırdım” ifadelerini kullandı.